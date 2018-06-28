Gannuşi, Nahda'nın 'prensipteki cumhurbaşkanı adayı'

TUNUS

Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Humeyri, partisinin 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimi için henüz adaylık konusunu tartışmadığını, hareketin lideri Raşid el-Gannuşi'nin "prensipte" aday olduğunu belirtti.

Tunus basınında yer alan haberlere göre Humeyri, hareketin lideri Gannuşi'nin cumhurbaşkanı olmak için tüm özellikleri taşıdığını ve öncelikli adayları olduğunu aktardı. Söz konusu açıklamalar, Gannuşi'nin Nahda Hareketi'nin adayı olacağı şeklinde yorumlandı.

Ancak Humeyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gannuşi'nin hareketin lideri olarak devletin üst kademelerindeki görevler için Nahda'nın prensipte adayı olduğunu" paylaştı.

Nahda'nın cumhurbaşkanı adayını konuşmak için henüz erken olduğunu, konunun partinin iç karar mekanizmalarında ele alınmadığını belirten Humeyri, parti içi istişare ve karar mekanizmalarının ardından Nahda Hareketi'nin içinden bir aday çıkarılacağı veya dışarıdan bir adayın desteklenmesinin kararlaştırılacağını ifade etti.

Nahda Hareketi'nin parti tüzüğüne göre, "hareketin lideri, partinin karar mekanizması Şura Konseyi'nin (parti meclisi) onayıyla devletin üst makamları için adaylığını" koyabiliyor.

Tunus, olağan seçim takvimine göre 2019 sonunda parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gidecek.