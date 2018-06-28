Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96863
ALTIN
185.347
DOLAR
4.5972
STERLİN
6.0193
EURO
5.3261
Astım hastaları spor yapabilir
Astım hastaları spor yapabilir
Genç okçulardan Avrupa rekoru
Genç okçulardan Avrupa rekoru
Turizmin ayrılmaz parçası
Turizmin ayrılmaz parçası
Borsa, güne düşüşle başladı
Borsa, güne düşüşle başladı
Beşiktaş ilk transferlerini duyurdu
Beşiktaş ilk transferlerini duyurdu

Gannuşi, Nahda'nın 'prensipteki cumhurbaşkanı adayı'

Tunus'ta Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Humeyri, partinin 2019 seçimleri için henüz cumhurbaşkanlığı adayını tartışmadığını, hareketin lideri Raşid el-Gannuşi'nin prensipte aday olduğunu söyledi.

Gannuşi, Nahda'nın 'prensipteki cumhurbaşkanı adayı'

Tunus'ta Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Humeyri, partinin 2019 seçimleri için henüz cumhurbaşkanlığı adayını tartışmadığını, hareketin lideri Raşid el-Gannuşi'nin prensipte aday olduğunu söyledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:56
0 Okunma
Gannuşi, Nahda'nın 'prensipteki cumhurbaşkanı adayı'

TUNUS 

Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Humeyri, partisinin 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimi için henüz adaylık konusunu tartışmadığını, hareketin lideri Raşid el-Gannuşi'nin "prensipte" aday olduğunu belirtti.

Tunus basınında yer alan haberlere göre Humeyri, hareketin lideri Gannuşi'nin cumhurbaşkanı olmak için tüm özellikleri taşıdığını ve öncelikli adayları olduğunu aktardı. Söz konusu açıklamalar, Gannuşi'nin Nahda Hareketi'nin adayı olacağı şeklinde yorumlandı.

Ancak Humeyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gannuşi'nin hareketin lideri olarak devletin üst kademelerindeki görevler için Nahda'nın prensipte adayı olduğunu" paylaştı.

Nahda'nın cumhurbaşkanı adayını konuşmak için henüz erken olduğunu, konunun partinin iç karar mekanizmalarında ele alınmadığını belirten Humeyri, parti içi istişare ve karar mekanizmalarının ardından Nahda Hareketi'nin içinden bir aday çıkarılacağı veya dışarıdan bir adayın desteklenmesinin kararlaştırılacağını ifade etti.

Nahda Hareketi'nin parti tüzüğüne göre, "hareketin lideri, partinin karar mekanizması Şura Konseyi'nin (parti meclisi) onayıyla devletin üst makamları için adaylığını" koyabiliyor.

Tunus, olağan seçim takvimine göre 2019 sonunda parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gidecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
GannuşiNahdaAday
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esed rejimi Dera'da yine sivilleri vurdu
Esed rejimi Dera'da yine sivilleri vurdu
Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler çatıştı
Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler çatıştı
Srebrenitsa'ya 'Barış Yürüyüşü' bu yıl daha hüzünlü olacak
Srebrenitsa'ya 'Barış Yürüyüşü' bu yıl daha hüzünlü olacak
OPCW'ye kimyasal silahları kullananları tespit yetkisi
OPCW'ye kimyasal silahları kullananları tespit yetkisi
KSYÖ'ye kimyasal silahı kimin kullandığını tespit yetkisi verildi
KSYÖ'ye kimyasal silahı kimin kullandığını tespit yetkisi verildi
Hollanda'da otobüs şoförleri zam talebiyle greve gitti
Hollanda'da otobüs şoförleri zam talebiyle greve gitti
Putin, Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü
Putin, Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü
Rezak'ın çeyrek milyar dolar nakiti ve mücevheri çıktı
Rezak'ın çeyrek milyar dolar nakiti ve mücevheri çıktı
Polonya 'Yahudi soykırımıyla' ilgili tartışmalı yasayı değiştirdi
Polonya 'Yahudi soykırımıyla' ilgili tartışmalı yasayı değiştirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ