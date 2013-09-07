G20 Zirvesi'nde ekonomiden çok Suriye konuşuldu

ANKARA



Rusya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne ekonomik konular yerine Suriye krizi damgasını vurdu. Suriye konusunun ağırlıklı olarak gündeme geldiği G20 Liderler Zirvesi'nde özellikle ABD ve Rusya'nın karşıt görüşlerinde değişiklik olmadı.



St. Petersburg'daki zirvede ABD Başkanı Barack Obama, G20 üyesi ülkeler arasında Suriye'ye askeri müdahale konusunda destek aradı. Obama zirve sonrasında düzenlediği basın toplantısında Suriye'ye kimyasal silah kullanımı konusunda tepki verilmesi için giderek artan bir küresel uzlaşı oluştuğunu söyledi ve "Suriye'ye güçlü bir tepki gösterilmesi gerektiğini" bir kez daha vurguladı.



Buna karşılık Rusya Delvet Başkanı Vladimir Putin, BM Güvenlik Konseyi kararı olmadan yapılacak bir müdahalenin meşru olmayacağında ısrar etti. Putin, Suriye'ye askeri müdahalede bulunulması halinde Beşşar Esed yönetimine yardım edeceklerini söyledi ve "Silah teslimaıt yapıyoruz, ekonomik alanda da ilişkilerimiz var" dedi.



Türkiye ise, şu andaki duruma göre olası bir müdahalenin oluşturulacak bir koalisyonun ortak operasyonu olacağı görüşünü dile getirdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye şu anda henüz ortak operasyon kararı olmadığını belirterek, "Burada şu andaki görüntü BM Güvenlik Konseyi'nin kararı olmadığına göre zaten ortak bir operasyon olmaz. Ancak oluşturulabilecek bir koalisyon gücünün ortak operasyonu olur. Bu koalisyon güçleri 3 ülke olur, 5 ülke olur, velhasıl böyle bir şey ancak olabilir. Rusya ve Çin ile de şu anda bizim diyaloglarımız devam ediyor, devam edecek. Onların, özellikle Rusya'nın şu anda takıldığı konu kimyasal silah noktasında bir belgeler, iki kim tarafından kullanıldığı. Kendileri, Rusya hala bu işin yani Beşşar Esed tarafından kullanıldığını kabullenmiyor" diye konuştu.



Müdahale konusunda ikiye ayrıldılar



G20 Zirvesi'nin dün akşam yapılan liderler toplantısında da ekonomik konulardan çok Suriye ve özellikle 21 Ağustos'ta 1400'den fazla kişinin ölümüne neden olan kimyasal silah kullanımı sonrasında ortaya çıkan durum konuşuldu.



Obama, kimyasal silah saldırısının Suriye rejimi tarafından yapıldığına dair kanaate G20 ülkelerinin büyük çoğunluğun katıldığını belirtirken, Putin, zirvede Suriye'ye askeri müdahale konusunda ülkelerin iki gruba ayrıldığını dile getirdi. Putin, "Müdahalede bulunulmasını ABD, Türkiye, Kanada, Fransa, Suudi Arabistan ve İngiltere destekledi. Karşı olan ülkeler ise Rusya, Çin, Hindistan, Endonezya, Brezilya, Güney Afrika ve İtalya oldu" dedi.



Suriye'ye tepki verilmesi gerektiği görüşünü savunan ve bunun için parlamentosuna danışan ancak olumsuz sonuç alan İngiltere Başbakanı David Cameron ise, G20 Zirvesi'nden Suriye'ye nasıl bir müdahalede bulunulması gerektiği konusunda anlaşmaya varılamayacağını önceden bildiklerini söyledi. Cameron, bu nedenle insani yardım konusunu ön plana çıkarmak istediklerini aktardı.



"İngiltere, olası askeri müdahalenin bir parçası olmayacak" diyen Cameron, kimyasal silahların kullanımının önlenmesi konusunda uluslararası toplumun desteğinin gerekliliğiyle ilgili Obama'nın görüşlerini ve çabalarını paylaştığını kaydetti. İngiltere Başbakanı, ülkesinin zirve sırasında 21 Ağustos'ta Şam yakınlarında yapılan saldırıyla ilgili giyecek ve toprak numunelerini sunduğunu da belirtti.



Hollande: "Koalisyon oluşuyor"



Fransa, şu ana kadar ABD ile birlikte Suriye'ye silahlı bir müdahale konusunda istekli davranan ülkelerden biri olarak dikkati çekiyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, müdahale konusunda BM denetçilerinin Şam'daki çalışmaları sonrasında hazırlayacakları raporu bekleyeceklerini ifade ederek, BM'den karar çıkmaması durumunda müdahale için bir koalisyon oluşturma çabasında olacaklarını söyledi.



Hollande, "BM anlaşmaya varamazsa geniş bir koalisyon kurulmalı. Bir ülkenin ya da rejimin kimyasal silah kullanmaması gerektiğini düşünen ülkeler arasında şu anda böyle bir koalisyon oluşuyor" dedi.



Olası bir müdahaleye Rusya ile birlikte karşı çıkan Çin ise tek çözüm yolunun siyasi olacağında ısrar etti. Devlet Başkanı Şi Cinping, "Askeri bir müdahale sorunun kökenine çözüm getirmez. Biz belli ülkelerin ikinci kez düşünmelerini bekliyoruz" dedi.



Öte yandan ABD Başkanı Obama, müdahale için destek aramayı sürdürecek. Obama, G20 Zirvesinin yapıldığı St. Petersburg'dan ayrıldıktan sonra döneceği Washington'da önümüzdeki günlerde müdahale için oylama yapmaya hazırlanan Kongre'yi ikna etmek için çalışacak. Obama, salı günü de Beyaz Saray'dan, Suriye müdahalesine desteği düşük görünen Amerikan halkına seslenecek.





AA