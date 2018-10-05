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G20'nin gündemi 'çocuk obezitesi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ticaretten daha fazla pay elde etmek için yapılan rekabet ve promosyonlara çocuklarımızın sağlığını kurban edemeyiz." dedi.

G20'nin gündemi 'çocuk obezitesi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ticaretten daha fazla pay elde etmek için yapılan rekabet ve promosyonlara çocuklarımızın sağlığını kurban edemeyiz." dedi.

05 Ekim 2018 Cuma 15:24
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G20'nin gündemi 'çocuk obezitesi'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arjantin'deki G20 zirvesinde "Malnütrisyon: Çocukluk Çağı Fazla Kilo ve Obezite Sorunu" başlıklı oturumda katılımcılara hitap etti. 

Obezite konusunda topyekun politikalar geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Koca, şunları söyledi:

"Çocuklarımızı korumak için onlara sağlıklı beslenme alışkanlığı vermeli, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelmesi için uygun çevreyi oluşturmalıyız. En önemlisi, mücadelemizi boşa çıkaracak olan obeziteyi tetikleyici ticari faktörlerin çalışmalarını bertaraf etmeliyiz. Şunun altını çizmek isterim ki ticaretten daha fazla pay elde etmek için yapılan rekabet ve promosyonlara çocuklarımızın sağlığını kurban etmemeliyiz. Sağlık Bakanları olarak bu konuda daha proaktif olup daha cesur adımlar atmalıyız. Öte yandan ülkelerimizde bizler aşırı beslenmenin yan etkisi olan obezite sorunu ile mücadele ederken, dünyanın geri kalanının doğal şartlar ve savaşlar nedeniyle oluşmuş beslenme bozuklukları ile mücadele etmesi de ne acı bir tezattır."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca (sağ 2), Arjantin'de düzenlenen G20 Sağlık Bakanları Zirvesi'ne katıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca (sağ 2), Arjantin'de düzenlenen G20 Sağlık Bakanları Zirvesi'ne katıldı.

Türkiye obeziteyle mücadele için önlemini alıyor

Sağlık Bakanlığı'nın 2016'da Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması sonuçlarına da yer verilen açıklamada, ilkokul ikinci sınıf çocuklarının yüzde 9,9'unun obez, yüzde 14,6'sının ise fazla kilolu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Geçen yıl yapılan başka bir araştırmada ise Türkiye'de 19 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 32'sinin obez olduğu belirtilerek, fazla tüketim, çalışma engeli ve sebep olduğu hastalıkların mali yükleri hesaplandığında, obezitenin Türkiye'ye yıllık maliyetinin 20 milyar lira olduğu vurgulandı.

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın hayata geçirildiği, bu çerçevede aile hekimleri üzerinden obez hastaların takibinin yapıldığı ve hastalara danışmanlık hizmetinin verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aile hekimleri üzerinden obez hastaların takibi yapılıyor ve hastalara danışmanlık hizmeti veriliyor. Bu yıl beş ilde, altı merkezde başlatılan pilot uygulama ile Obezite Merkezleri açıldı, merkezlerin 81 ile yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Beslenme Dostu Okul programı ile kantinlerde şeker, çikolata, gazlı içecekler ve enerji içecekleri yasaklandı, bazı tatlı ve tuzlu gıdalar için kriterler belirlendi. Televizyonlarda çocuk programları içinde abur cubur reklamlarının yayınlanması yasaklandı. Okullarda beden eğitimi ders saatleri artırıldı. Ortaokul ve liseler için geliştirilen fiziksel uygunluk karnesi ile yılda iki kez çocukların boy ve ağırlıkları ölçülüyor ve sonuçlar MEB veri tabanına giriliyor.

Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı kapsamında ekmek, peynir, zeytin, salça ve pul biberde tuz azaltıldı. Trans yağ eliminasyonu ve renkli ön yüz etiketleme çalışmaları bu yıl içerinde tamamlanacak. Yüksek şeker içeren yiyecek ve içeceklerin tüketiminin azaltılması için vergi düzenlemeleri çalışmaları ise devam ediyor." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaG20çocuk Obezitesi
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