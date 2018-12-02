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G20 Bildirgesinde ‘kurallara bağlılık’ vurgusu

Arjantin G20 Zirvesi Sonuç Bildirgesinde uluslararası düzene atıf

G20 Bildirgesinde ‘kurallara bağlılık’ vurgusu

Arjantin G20 Zirvesi Sonuç Bildirgesinde uluslararası düzene atıf

02 Aralık 2018 Pazar 12:22
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G20 Bildirgesinde ‘kurallara bağlılık’ vurgusu

Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesinde uluslararası düzenin kurallara bağlı şekilde sürdürülmesine vurgu yapıldı.

Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesinde uluslararası düzenin kurallara bağlı şekilde sürdürülmesine, ABD'nin itirazlarına rağmen Paris İklim Anlaşması'nın aynen uygulanmasına ve Dünya Ticaret Örgütünün reforme edilmesine vurgu yapıldı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bugün sona erecek G20 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi açıklandı.

Bildirgede geleceğe yönelik iş birliği, kalkınma için altyapı, sürdürülebilir gıda stratejisi ve cinsiyet eşitliği gibi başlıkların kapsamlı şekilde ele alındığı kaydedildi.

Uluslararası düzene atıf, WTO'da reform çağrısı

31 maddeden oluşan ve ağırlıklı olarak uluslararası ekonomik düzene vurgu yapılan bildirgede, öncelikle kurallara bağlı bir uluslararası düzenin işlediğinden emin olmanın önemine işaret edildi.

Uluslararası ticaret kurallarının ülkeleri dezavantajlı duruma sokmaması gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, Dünya Ticaret Merkezinin (WTO) bazı fonksiyonlarının yetersiz kaldığına ve bunların reforme edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İklim değişikliği maddesine sadece ABD katılmadı

Bildirgede, Paris İklim Anlaşması'nın "geri döndürülemez" olduğuna vurgu yapılarak tam anlamıyla uygulanmasının önemine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye işaret edildi.

Bildirgenin bir sonraki maddesinde ise ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekilme kararının arkasında durduğu ve "çevreyi koruyarak" tüm enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanacağını ifade ettiği belirtildi.

Böylece Sonuç Bildirgesinin iklim değişikliği ile ilgili bölümüne sadece ABD katılmadığını beyan etmiş oldu.

"Terörün her türlüsüne" kınama

Bildirgede ayrıca terörün her türlüsünün güçlü şekilde kınandığına vurgu yapılarak, Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde beyan edilen terörle mücadele açıklamasının arkasında durulduğu kaydedildi.

Bildirgenin son maddesinde ise 2019 yılındaki G20 Zirvesi'nin Japonya'da, 2020'deki zirvenin ise Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verildiği belirtildi.

G20 Zirvesi gelecek yıl Japonya'nın Osaka şehrinde yapılacak

Bu yıl ev sahipliğini Arjantin'in yaptığı ve 19 lider ile Avrupa Birliği'nin katıldığı zirve G20 Liderler Bildirgesi'nin imzalanmasıyla sona erdi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri zirvenin kapanış konuşmasında, doğal çevrenin korunmasının bu yüzyıldaki zorlu işlerden biri olduğunu belirterek "Sürdürülebilir iklim, bizim ve gelecek nesillerin geleceğini riske atmamak için acil ve birlikte çalışmamızı gerektiriyor." dedi.

Ülkesinin Paris Anlaşması'na güçlü şekilde bağlı olduğunu vurgulayan Macri, "Sürdürülebilir tarım üretimini ve milli parkların oluşturulmasını teşvik ediyoruz. Sürdürülebilir gelişim ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerimizin pusulasındaki rotasıdır." ifadesini kullandı.

G20 Zirvesi gelecek yıl Japonya'nın Osaka şehrinde yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
G20 BildirgesiArjantin G20 ZirvesiKurallara BağlılıkUluslararası Düzen
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