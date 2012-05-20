G-8'den K.Kore'ye uyarı

Sanayileşmiş ülkelerin oluşturduğu G-8'in liderleri, Kuzey Kore'yi geçen ayki başarısız roket denemesi gibi bölgenin istikrarını tehdit edecek provokatif davranışlara karşı uyardı.

Liderler, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulayabileceği uyarısında bulundu.

ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya ve İngiltere'nin üyesi olduğu G-8 ülkeleri liderlerinin, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Camp David'de yaptıkları zirvenin sonunda yayımlanan bildiride, Kuzey Kore'nin nükleer programından duyulan kaygılar dile getirildi.

Bildiride liderler, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatması ve nükleer denemeler yapması durumunda BM Güvenlik Konseyi'nden yeni yaptırım kararı çıkması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye 2006'da yaptığı ilk nükleer denemesinin ardından yaptırım uygulama kararı almış, 2009'daki ikinci denemeden sonra da yaptırımları artırmıştı.

