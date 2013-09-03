G-20 zirvesine

PETERSBURG - Dünyanın önde gelen 20 ülkesinin liderlerini bir araya getirecek G-20 zirvesi Rusya'nın kültür başkenti olarak adlandırılan Saint Petersburg'da 5-6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Zirvenin gündemini Suriye'ye yönelik olası askeri müdahalenin belirlemesi bekleniyor.

G-20'nin resmi gündem maddesi vergi reformları ve ekonomik konular olarak açıklansa da zirvenin ana gündem maddesi Suriye'ye yönelik olası askeri müdahale tartışmaları olacak.

21 Ağustos'ta Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanılarak binden fazla kişinin öldürülmesi, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye rejimine yönelik askeri müdahale kararı vermesine ve Kongre'den yetki talebinde bulunmasına neden olmuştu.

G-20'nin dönem başkanlığını yapan Rusya cephesinden yapılan açıklamalarda zirvenin Suriye başta olmak üzere diğer küresel siyasi konuların değerlendirilmesi için iyi bir platform olacağı belirtilirken, gerek Rus medyası gerek dünya medyası liderlerin asıl gündeminin Suriye'ye askeri müdahale tartışmaları olduğuna yer veriyor. Petersburg'da liderlerin ikili ve çoklu görüşmelerinde konunun yoğun bir şekilde tartışılması bekleniyor.

Suriye'ye askeri müdahaleye karşı olduğunu ve "olası bir güç kullanımında bölgenin daha da zarar göreceğini" her fırsatta dile getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diğer liderlerle görüşmelerinde Suriye konusunda vereceği mesajlar merakla beklenirken, Batılı liderlerin temaslarda Moskova yönetimini ikna etmek için çaba harcayacağı düşünülüyor.

G-20 zirvesinin en önemli buluşması ise Esed yönetiminin uluslararası arenadaki en büyük destekçisi olarak görülen Putin ile Suriye'ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmaksızın operasyon düzenleyebileceğini açıklayan ABD Başkanı Barack Obama'nın görüşmesi olacak.

İkili, bu ay başında Moskova'da bir araya gelmeyi planlamış ancak eski NSA teknisyeni Eduard Snowden'e Rusya'ya geçici sığınma hakkı verilmesi üzerine görüşme Washington tarafından iptal edilmişti.

Rus lider daha önce yaptığı açıklamada, G-20'nin Suriye konusunu değerlendirmek için iyi bir platform olacağını söylemişti.

Bu arada Petersburg'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Yaklaşık 3 bin basın mensubu ve 8 bin polis görev yapacak

Dünya basını Petersburg'da düzenlenecek G-20'ye yoğun ilgi gösterirken, Rus makamlarından yapılan açıklamada, zirveyi yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı medya mensununun takip edeceği kaydedildi.

Yaklaşık altı aydır yoğun bir şeklide G-20 zirvesine hazırlanan Petersburg'ta hazırlıkların son aşamaya geldiği açıklanırken, şehirde G-20 süresince güvenliği, çoğu özel tim ekiplerinin oluşturduğu yaklaşık sekiz bin güvenlik görevlisinin sağlayacağı belirtildi. Rus makamları, Petersburg hava sahasının liderler zirvesinin yapılacağı 5-6 Ağustos'ta sivil uçuşlara kapatılıp, Lunkova Havaalanı'nın terminallerinden birinin 7 Ağustos'a kadar tamamen devre dışı bırakılacağını ifade etti.

20 ülkenin lideri İmparator Büyük Petro'nun sarayında görüşme yapacak

G-20 zirvesi Petersburg şehir merkezinin yaklaşık 20 kilometre dışında Fin Körfezi’nin Güney kıyısındaki Strelna kasabasında düzenlenecek.

12 bin 500 nüfusa sahip Strelna kasabası'nda G-20 süresince binlerce basın mensubuna ek olarak yaklaşık 8 bin güvenlik görevlisi ve 20 ülkenin delegasyonları görev yapacak.

Daha önce 2006'da 32'inci G-8 zirvesine ev sahipliği yapan bu küçük kasaba, 18'inci yüzyılın başında dönemin imparatoru Büyük Petro tarafından yeniden inşa edildi.

G-20'de liderler zirvesi Petro tarafından yaptırılan Konstantinovski Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Kasabada gazeteciler ve delegasyonlar için kurulan beyaz çadırlarda, basın merkezi, restoran, ikili gorüşme odaları ve teknik servis birimleri oluşturuldu.

Zirvenin başlamasına 2 gün kala Strelna Kasabası'nda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartılırken, kasabaya çıkan tüm yolllar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yerli halka kasabada serbestçe dolaşma hakkı tanıyan akredite kartları dağıtılırken, yerel halk ve gazeteciler dahil akredite kartı olmayanların bölgeye girmesine izin verilmiyor.