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G 20 Zirvesi'nde kuş uçurtulmuyor

G 20 Zirvesi'nin başlamasına saatler kala Rus yetkililer, zirvenin düzenleneceği Petersburg şehrine bağlı Strelna kasabasının dünyayla bağlantısını kesti.

G 20 Zirvesi'nde kuş uçurtulmuyor

G 20 Zirvesi'nin başlamasına saatler kala Rus yetkililer, zirvenin düzenleneceği Petersburg şehrine bağlı Strelna kasabasının dünyayla bağlantısını kesti.

05 Eylül 2013 Perşembe 12:27
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G 20 Zirvesi'nde kuş uçurtulmuyor

PETERSBURG

Rus güvenlik güçleri, bölgenin hava sahasını 5-6 Eylül'de sivil uçuşlara kapatılırken, Strelna kasabasına çıkan tüm yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Gazeteciler Strelna'ya deniz yoluyla getirilirken, yerel halk kasabada dolaşmak için akreditasyon belgesi taşıyor. G 20 Zirvesi'nin yapılacağı Konstantinovskiy Sarayı'na resmi heyetler hariç kimsenin girmesine izin verilmezken, medya mensupları için kurulan dev çadırda medya merkezi oluşturuldu.

Strelna kasabası ev sahipliği yapıyor

G 20 Zirvesi, Rusya'nın Petersburg şehir merkezinin yaklaşık 20 kilometre dışında Fin Körfezi’nin güney kıyısındaki Strelna kasabasında düzenleniyor. 

Petersburg'un mütevazi sahil kasabası Strelna, 12 bin 500 nüfusa sahip. Daha önce 2006'da 32. G 8 zirvesine ev sahipliği yapan bu küçük kasaba, 18. yüzyılın başında dönemin imparatoru Büyük Petro tarafından yeniden inşa ettirildi. G 20 Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Konstantinovskiy Sarayı da Petro tarafından yaptırılmıştı.

G 20'de binlerce gazetecinin yanı sıra yaklaşık 8 bin güvenlik görevlisi ve 20 ülkeye ait delegasyonlar görev yapacak.

Gazeteciler "meteor" adı verilen teknelerle taşınıyor

Dünya basını Petersburg'da düzenlenecek G 20 Zirvesi'ne yoğun ilgi gösterirken, Rus makamlarından yapılan açıklamada, zirveyi yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı medya mensubunun takip edeceği kaydedildi.

G 20 Zirvesi'nin düzenlendiği Strelna kasabasına giden tüm karayolları sivil trafiğe kapatılırken, gazeteciler bölgeye teknelerle taşınıyor.

Medya mensupları, kaldıkları otellerden "meteor" adı verilen hızlı teknelerle Neva Nehri üzerinden Baltık Denizi kenarındaki Petersburg Limanı'nda oluşturulan güvenlik noktasına getiriliyor. Burada kapsamlı aramadan geçirilen gazeteciler, yine deniz yoluyla Strelna kasabasına götürülüyor.

 Konstantinovskiy Sarayı'na medya mensuplarının girmesine izin verilmezken, kasabada kurulan dev beyaz çadırlarda, basın merkezi, restoran, ikili görüşme odaları ve teknik servis birimleri oluşturuldu. 

Strelna'nın iki gün boyunca dünyayla bağını kesen Rus makamları, saraya giden resmi delegasyonları ise golf arabalarıyla taşıyor.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 12:28
Anahtar Kelimeler:
G 20 Zirvesinde Kuş Uçurtulmuyor
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