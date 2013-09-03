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Füzeler ABD ve İsrail'in çıktı

İsrail Savunma Bakanlığı sözcüsü Tal Bentov, “Rusya'nın tespit ettiği füzeler, İsrail ve ABD'nin Akdeniz'de ortak olarak deneme amaçlı attığı füzelerdir” dedi

Füzeler ABD ve İsrail'in çıktı

İsrail Savunma Bakanlığı sözcüsü Tal Bentov, “Rusya'nın tespit ettiği füzeler, İsrail ve ABD'nin Akdeniz'de ortak olarak deneme amaçlı attığı füzelerdir” dedi

03 Eylül 2013 Salı 16:59
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Füzeler ABD ve İsrail'in çıktı

MOSKOVA - Rusya devlet haber ajanslarından Ria Novosti, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bu sabah Akdeniz'de 2 balistik füze fırlatıldığının Rusya makamları tarafından tespit edildiğini kaydetti.

Söz konusu füzelerin Rusya'nın Armavir'de bulunan radarları tarafından tespit edildiği belirtilirken, konuya dair Rusya Savunma Bakanlığının Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirdiği ifade edildi.

Habere göre söz konusu iki füze denize düştü.

Armavir radar üssü

Rusya'nın güneyindeki Armavir'de bulunan radar üssündeki erken uyarı sistemi, Rusya Hava Savunma Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteriyor. Üsteki iki radar sisteminin, Ortadoğu'yu izleme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

İsrail'den füze açıklaması

İsrail Savunma Bakanlığı Akdeniz'de ABD ile ortak füze denemesi yaptıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Füze Savunma Organizasyonu (IMDO) ve ABD Savunma Ajansı, Sparrow füzelerinin denemesini başarıyla tamamlamışlardır” denildi.

Sparrow füzelerinin Akdeniz üzerinde ilk test uçuşunu yaptığı aktarılan açıklamada, "Saat 09:15’te test planı çerçevesinde ateşlenen Sparrow füze sistemi, IMDO ve ABD savunma Ajansı yetkilileri tarafından uçuş testini, tüm operasyonel unsurlar içerisinde hareket ettirerek tamamladı” ifadelerine yer verildi.



AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 16:59
Anahtar Kelimeler:
Füze
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