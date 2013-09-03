Füzeler ABD ve İsrail'in çıktı

MOSKOVA - Rusya devlet haber ajanslarından Ria Novosti, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bu sabah Akdeniz'de 2 balistik füze fırlatıldığının Rusya makamları tarafından tespit edildiğini kaydetti.



Söz konusu füzelerin Rusya'nın Armavir'de bulunan radarları tarafından tespit edildiği belirtilirken, konuya dair Rusya Savunma Bakanlığının Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirdiği ifade edildi.



Habere göre söz konusu iki füze denize düştü.



Armavir radar üssü



Rusya'nın güneyindeki Armavir'de bulunan radar üssündeki erken uyarı sistemi, Rusya Hava Savunma Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteriyor. Üsteki iki radar sisteminin, Ortadoğu'yu izleme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.



İsrail'den füze açıklaması



İsrail Savunma Bakanlığı Akdeniz'de ABD ile ortak füze denemesi yaptıklarını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail Füze Savunma Organizasyonu (IMDO) ve ABD Savunma Ajansı, Sparrow füzelerinin denemesini başarıyla tamamlamışlardır” denildi.



Sparrow füzelerinin Akdeniz üzerinde ilk test uçuşunu yaptığı aktarılan açıklamada, "Saat 09:15’te test planı çerçevesinde ateşlenen Sparrow füze sistemi, IMDO ve ABD savunma Ajansı yetkilileri tarafından uçuş testini, tüm operasyonel unsurlar içerisinde hareket ettirerek tamamladı” ifadelerine yer verildi.







