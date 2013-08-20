Fukuşima'da radyoaktif sızıntı

TOKYO



Japonya'da faaliyeti durdurulan Fukuşima nükleer santralinin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerji (TEPCO), santralin çelik depolama tankından yaklaşık 300 ton yüksek derecede radyoaktif su sızdığını bildirdi.



TEPCO'dan yapılan açıklamada, sızıntının nasıl olduğu belirtilmezken, radyoaktif suya tank çevresine yerleştirilen kum torbalarıyla müdehale edildiği ifade edildi.



Çalışanların suyu pompayla boşalttığı ve tanktaki kalan suyun diğer toplayıcılara aktarılacağı vurgulandı.



Japonya'nın kuzeydoğusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, Fukuşima santralinde radyoaktif sızıntıya yol açarak Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olmuştu. Bölgede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmiş, ülkedeki 50 reaktör geçici olarak kapatılmış, sadece ikisi tekrar açılmıştı.



Santralden denize de radyoaktif su sızıntısı olmuştu.



AA