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Fukuşima sakinlerinden 'Güneş Çocuk' tepkisi

Japonya'nın Fukuşima kentindeki tren istasyonu yakınına konulan, göğsünde nükleer kirlilik olmadığını gösteren "000" rakamlarının yer aldığı koruyucu kıyafetler içindeki çocuk heykeli tartışmalara neden oldu.

Fukuşima sakinlerinden 'Güneş Çocuk' tepkisi

Japonya'nın Fukuşima kentindeki tren istasyonu yakınına konulan, göğsünde nükleer kirlilik olmadığını gösteren "000" rakamlarının yer aldığı koruyucu kıyafetler içindeki çocuk heykeli tartışmalara neden oldu.

14 Ağustos 2018 Salı 13:55
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Fukuşima sakinlerinden 'Güneş Çocuk' tepkisi

Kyodo ajansının haberine göre, Fukuşima sakinleri, "Güneş Çocuk" adı verilen heykele, 2011'de meydana gelen ve yaklaşık 19 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan nükleer felaketin ardından kentteki kişilerin bu tür kıyafetler giymesi gerektiği izlemini verdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Yetkililerle irtibata geçen halk, Fukuşima kentinin ününe zarar vereceğini savunarak heykelin kaldırılmasını talep etti.

Havanın temiz olduğunu göstermek için bir elinde kaskını tutan çocuğun diğer elinde bir güneş sembolü bulunuyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Fukuşima'daki insanların koruyucu giysiler olmadan yaşayamayacağı izlenimini verdiği için heykel, itibar kaybına neden olacak." paylaşımını yaptı.

Bazıları ise heykeli, radyasyon seviyesi tam olarak sıfıra düşmediğinden koruyucu kıyafet giyen biri için kaskı çıkarmanın güvenliği olmayacağını belirterek eleştirdi.

6,2 metre yüksekliğindeki çocuk heykelini tasarlayan sanatçı Kenji Yanobe, heykelin, nükleer felaketten uzak bir dünya için umudu temsil ettiğini söyleyerek, halkı üzdüğü için özür diledi.

Yanobi, "(Fukuşima'da) insanları cesaretlendiren bir çalışma yapmak ve karşılaştığı herhangi bir zorluğa karşı cesurca ve güçlü bir şekilde ayakta duran bir çocuk heykeli yapmak istedim. Radyasyona ilişkin doğru bilgiye, günümüzde felaketten öncesine nazaran çok daha fazla ihtiyaç olduğu gerçeğine daha fazla dikkat etmeliydim." ifadelerini kullandı.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Felakette yaklaşık 19 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FukuşimaKyodoGüneş Çocuk
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