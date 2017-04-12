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Fransızların 5'te 1'i ülkeyi terk edebilir

Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesinde mart sonunda yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, her 5 Fransız'dan 1'inin, desteklediği adayın seçilmemesi durumunda ülkeyi terk etmeyi planladığı ortaya çıktı.

Fransızların 5'te 1'i ülkeyi terk edebilir

Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesinde mart sonunda yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, her 5 Fransız'dan 1'inin, desteklediği adayın seçilmemesi durumunda ülkeyi terk etmeyi planladığı ortaya çıktı.

12 Nisan 2017 Çarşamba 16:02
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Fransızların 5'te 1'i ülkeyi terk edebilir

PARİS

Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesinde mart sonunda yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, her 5 Fransız'dan 1'inin, desteklediği adayın seçilmemesi durumunda ülkeyi terk etmeyi planladığı ortaya çıktı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına ortaya çıkan skandallar ve adli soruşturmalar damga vuruyor.

Aşırı sağ ve aşırı sol adayların yükselişe geçtiği son yapılan anketlere yansırken, tekrar aday olmayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı François Hollande da cumhurbaşkanı seçiminin olası sonucu konusunda "endişe duyduğunu" açıkladı.

Fransız halkının siyasi belirsizlik ortamında geleceğe yönelik kaygıları, kamuoyu anketlerine yansıdı. Yougov tarafından Demepool şirketi için 22 ve 23 Mart tarihlerinde yapılan ankete göre, Fransız halkının yüzde 20'sinin, "Seçim sonuçlarının beklentilerine uymadığı takdirde Fransa'yı terk etmeyi planladığı" ortaya çıktı.

Anket sonucunda, en çok 25-34 ve 45-54 yaşlarındaki vatandaşların ülkeden ayrılma taraftarı olduğu belirtildi. Anket sonucuna göre, gitmeyi düşünen Fransızların geride bıraktığına pişman olacağı şeyler ise yüzde 26 ile sosyal güvenlik imkanları, yüzde 24 ile ülkenin tarihi ve doğal varlıkları ve yüzde 23 ile gastronomi olarak sıralandı.

Resmi rakamlara göre, yurt dışına yerleşen Fransız vatandaşı sayısının iki milyondan fazla olduğu açıklandı.

2013'te yurt dışına gidenlerin yüzde 80'ini 18-29 yaşlarındakilerin oluşturduğu belirtilirken, Fransa Dışişleri Bakanlığı rakamlarına göre, gitmeyi tercih eden her iki kişiden biri bu kararı, daha iyi bir mesleki gelecek kaygısı nedeniyle aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fransızlarülkeyi Terk EtmekFransa
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