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Fransızlara göre AB’nin patronu Merkel

Fransızların yüzde 67’si, AB’nin karar mekanizmasında en önemli ismin Merkel olduğunu düşünüyor.

Fransızlara göre AB’nin patronu Merkel

Fransızların yüzde 67’si, AB’nin karar mekanizmasında en önemli ismin Merkel olduğunu düşünüyor.

04 Temmuz 2015 Cumartesi 15:17
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Fransızlara göre AB’nin patronu Merkel
PARİS

Fransa’da düzenlenen bir kamuoyu araştırması, seçmenin gözünde AB’yi etkileyen en önemli şahsiyetin Almanya Başbakanı Angela Merkel olduğunu ortaya koydu.

Le Parisien gazetesinin düzenlediği araştırmaya göre Fransızların yüzde 67’si, AB’nin karar mekanizmasında en önemli ismin Merkel olduğunu düşünüyor

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın karar mekanizmasındaki en etkili şahsiyet olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 2.

 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin yüzde 14 ile ikinci sırayı aldığı araştırmaya göre, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker yüzde 10 ile üçüncü sırada.

AB’ye güven düşüyor

Araştırmanın diğer bir ilginç sonucu ise Fransızların AB’ye olan inançlarının azalması. Fransa’da, Avrupa inşasının gelecek için ‘’umut kaynağı’’ olduğunu düşünenlerin oranı sadece yüzde 26. Bu oran, 2003 yılında düzenlenen araştırmada yüzde 61 civarındaydı. .

Araştırmaya katılan Fransızların yüzde 43’üne göre, AB şu anda gelecek için umut olmanın ötesinde sadece ‘’endişe kaynağı’’ durumunda.

Fransa’da son düzenlenen seçimler, aşırı sağcı ve AB karşıtı aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen’in oylarının önemli ölçüde artırmasının yine Fransızların AB’ye yönelik umutlarının azalmasının en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Avro Bölgesi'ndeki mali kriz, İspanya, Portekiz ve İtalya’nın ardından Yunanistan’ın borç batağına saplanması ve AB’nin bu sorunlara etkili çözümler bulamaması Fransızların AB’nin geleceğine yönelik umutlarının da azalmasında en önemli faktörler arasında gösteriliyor.

AA

Son Güncelleme: 04.07.2015 13:44
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Fransızlara Göre AB’nin Patronu Merkel
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