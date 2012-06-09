Fransızlar yarın sandık başında

PARİS

Seçimlerin ikinci turu, gelecek Pazar günü düzenlenecek.

Fransa'da yaklaşık 46 milyon seçmen bulunuyor. Sandıklar büyük kentlerde saat 20.00'ye kadar açık kalacak.

Son düzenlenen kamuoyu araştırması, sol ittifakın genel seçimlerin ilk turunu önde bitireceğini ortaya koymuştu.

Sofres kamuoyu araştırma merkezinin anketine göre, sol ittifak ilk turda yüzde 45 oranında oy alacak.

Merkez sağ ittifakın ise seçimlerde yüzde 35 oranında oy alması bekleniyor. Aşırı sağın yüzde 16 civarında oy alacağı tahmin edilen seçimlerde, diğer oylar küçük siyasi partilere gidecek.

Seçimlerin ardından, 577 sandalyeli meclisin yeni üyeleri belli olacak.

Giderek artan işsizlik oranı, ekonomik büyümenin bir türlü istenilen seviyeye ulaşamaması ve bütçe açıklarının giderek artması, yeni hükümetin önündeki en önemli sorunlar olacak.