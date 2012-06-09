Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Fransızlar yarın sandık başında

Fransa'da seçmenler, genel seçimlerin ilk turunda oy kullanmak üzere yarın sandık başına gidecek.

Fransızlar yarın sandık başında

Fransa'da seçmenler, genel seçimlerin ilk turunda oy kullanmak üzere yarın sandık başına gidecek.

09 Haziran 2012 Cumartesi 14:10
440 Okunma
Fransızlar yarın sandık başında

PARİS

Seçimlerin ikinci turu, gelecek Pazar günü düzenlenecek.
Fransa'da yaklaşık 46 milyon seçmen bulunuyor. Sandıklar büyük kentlerde saat 20.00'ye kadar açık kalacak.
Son düzenlenen kamuoyu araştırması, sol ittifakın genel seçimlerin ilk turunu önde bitireceğini ortaya koymuştu.
Sofres kamuoyu araştırma merkezinin anketine göre, sol ittifak ilk turda yüzde 45 oranında oy alacak.
Merkez sağ ittifakın ise seçimlerde yüzde 35 oranında oy alması bekleniyor. Aşırı sağın yüzde 16 civarında oy alacağı tahmin edilen seçimlerde, diğer oylar küçük siyasi partilere gidecek.
Seçimlerin ardından, 577 sandalyeli meclisin yeni üyeleri belli olacak.  
Giderek artan işsizlik oranı, ekonomik büyümenin bir türlü istenilen seviyeye ulaşamaması ve bütçe açıklarının giderek artması, yeni hükümetin önündeki en önemli sorunlar olacak.

AA

Son Güncelleme: 09.06.2012 06:10
Anahtar Kelimeler:
FransaSeçimSandık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ