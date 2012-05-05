Fransızlar yarın sandık başına gidiyor

PARİS - Seçmenler, büyük kentlerde saat 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.



10 adayın yarıştığı ilk turun ardından, Francois Hollande ve Nicolas Sarkozy en fazla oyu alarak ikinci tura kalma başarısı göstermişti.

Fransa'da yaklaşık 45 milyon seçmen bulunuyor. İlk tura katılım oranı yüzde 80 olarak gerçekleşmişti.

Son kamuoyu yoklamaları Hollande'nın yarışı rahat bir şekilde Sarkozy'nin önünde kazanacağını ortaya koyuyor.

Sosyalist Parti, Fdrancois Mitterrrand'dan bu yana Elysee Sarayı seçimlerini üç dönemdir sürekli kaybediyor.

Son kamuoyu yoklamaları, Fransız seçmenlerin yeni yönetimden özellikle istihdam ve alım gücü sorununa çare bulması beklentisi içinde olduğunu ortaya koyuyor.

Seçim sonuçları, yerel saat ile 20.00'den itibaren televizyonlardan açıklanabilecek.