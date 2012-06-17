Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Fransızlar seçimini yaptı

Fransa'da genel seçimlerin ikinci turunu, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Sosyalist Parti önde bitirdi.

Fransızlar seçimini yaptı

Fransa'da genel seçimlerin ikinci turunu, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Sosyalist Parti önde bitirdi.

17 Haziran 2012 Pazar 23:00
327 Okunma
Fransızlar seçimini yaptı

Fransa'da bugün düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunun ardından, Sosyalist Parti'nin, Meclis'te mutlak çoğunluğu ele geçirecek sayıda sandalyeye sahip olacağı öngörülüyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre, sol partiler toplam 341 milletvekili, merkez sağdaki Halk Hareketi Birliği 231, aşırı sağcı Ulusal Cephe 3 ve Demokrasi Hareketi Birliği yine 2 milletvekili çıkartacak.
Seçimlere katılım oranı ise yüzde 56'da kaldı.

İkinci turda büyük sürprizler
İkinci tur seçim sonuçları, Fransız siyaset sahnesinde önemli sürprizlere de sahne oldu.
2007 yılında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sosyalist Parti'nin adayı olan, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın eski hayat arkadaşı Segolene Royal, milletvekili seçilemedi.
Fransa'da Demokrasi Hareketi'nin lideri François Bayrou da ikinci turun ardından milletvekili olamadı. Bayrou'nun partisindeki iki aday ise ikinci turda yeterli oyu alıp milletvekili seçilme başarısını gösterdi.
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen de yine ikinci turun ardından meclise giremeyen liderler arasında yer aldı.
Marine Le Pen, ikinci turu kaybederken, 1997 yılından bu yana ilk kez aşırı sağ partiden iki milletvekili meclise girme hakkı kazandı

AA

Son Güncelleme: 17.06.2012 15:01
Anahtar Kelimeler:
Fransızlar Seçimini Yaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ