Fransızlar seçimini yaptı

Fransa'da bugün düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunun ardından, Sosyalist Parti'nin, Meclis'te mutlak çoğunluğu ele geçirecek sayıda sandalyeye sahip olacağı öngörülüyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, sol partiler toplam 341 milletvekili, merkez sağdaki Halk Hareketi Birliği 231, aşırı sağcı Ulusal Cephe 3 ve Demokrasi Hareketi Birliği yine 2 milletvekili çıkartacak.

Seçimlere katılım oranı ise yüzde 56'da kaldı.

İkinci turda büyük sürprizler

İkinci tur seçim sonuçları, Fransız siyaset sahnesinde önemli sürprizlere de sahne oldu.

2007 yılında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sosyalist Parti'nin adayı olan, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın eski hayat arkadaşı Segolene Royal, milletvekili seçilemedi.

Fransa'da Demokrasi Hareketi'nin lideri François Bayrou da ikinci turun ardından milletvekili olamadı. Bayrou'nun partisindeki iki aday ise ikinci turda yeterli oyu alıp milletvekili seçilme başarısını gösterdi.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen de yine ikinci turun ardından meclise giremeyen liderler arasında yer aldı.

Marine Le Pen, ikinci turu kaybederken, 1997 yılından bu yana ilk kez aşırı sağ partiden iki milletvekili meclise girme hakkı kazandı