Fransız mahkemesi yurt dışına çıkma yasağını bozdu

PARİS - Mahkeme, gerekçeli kararında, ''kadının ibadet ve dini inanışları ile radikal dinci gruplar arasında ilişki kurulmasının çıkış yasağı için gerekçe olamayacağına'' hükmetti.

Mahkeme kararında, İçişleri Bakanlığı'nın ''değerlendirme hatası yaptığı'' belirtilerek, 16 yaşından sonra Müslümanlığı seçen genç kadının pasaportunun yenilenmesini kararlaştırdı.

Moulhouse kentinde yaşayan genç kadın, Suudi Arabistan'daki bir üniversitede ilahiyat eğitimi almak için pasaport alma girişiminin reddedilmesinin ardından mahkemeye başvurmuştu.

Yasaya karşı ilk başvuruydu

Fransa'da 2014 yılında çıkan yasa, İçişleri Bakanlığı'nın yurt dışına savaşmaya gittiğinden şüphe ettiği kişilere ülkeden altı ay ile 2 yıl arasında çıkış yasağı koymasına imkan tanıyor. Bu yasanın çıkmasının ardından ilk kez yapılan bir başvuruda mahkemenin, bakanlık yasağını bozması ve içtihat oluşturacak olması açısından hüküm önem taşıyor.

Fransa'da yine geçen yıl kabul edilen bir yasa, yurt dışına savaşmaya veya silahlı eğitim kamplarına gidenlere mahkumiyet cezası verilmesini öngörüyor.

İçişleri Bakanlığı'na göre, Irak ve Suriye’deki savaşlara giden, gitmek isteyen veya buralardan dönen kişi sayısının yaklaşık bin kişi olduğu tahmin ediliyor.