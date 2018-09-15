Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94760
ALTIN
236.384
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0504
EURO
7.1531
Fransız aktivist Han el-Ahmer için açlık grevinde
Son Dakika
Fransız aktivist Han el-Ahmer için...
Galatasaray Kasımpaşa'yı farklı yendi
Son Dakika
Galatasaray Kasımpaşa'yı farklı yendi
Türkiye Dünya Kupası yolunda Karadağ'ı yendi
Türkiye Dünya Kupası yolunda Karadağ'ı...
Şişli'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
Şişli'de hasta taşıyan ambulans kaza...
Milad’la ‘Son Gün’de Buluştuk
Milad’la ‘Son Gün’de Buluştuk

Fransız aktivist Han el-Ahmer için açlık grevinde

Yazar ve aktivist Frank Romano, İsrail'in Han el-Ahmer bölgesindeki Filistinlilere ait evlerin yıkım kararını iptal etmesi için açlık grevi başlattı.

Fransız aktivist Han el-Ahmer için açlık grevinde

Yazar ve aktivist Frank Romano, İsrail'in Han el-Ahmer bölgesindeki Filistinlilere ait evlerin yıkım kararını iptal etmesi için açlık grevi başlattı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:33
0 Okunma
Fransız aktivist Han el-Ahmer için açlık grevinde

UDÜS

İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Han el-Ahmer bölgesinde Filistinlilere ait evleri yıkma kararına ilişkin protesto yürüyüşüne katıldığı sırada gözaltına alınan Fransız yazar ve aktivist Frank Romano açlık grevine başladı.

Filistinli ve İsrailli gönüllerinin oluşturduğu "Combatants for Peace - Barış İçin Savaşanlar" adlı sivil toplum kuruluşunun üyelerinden Nahoum Oltchik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romano'nun İsrail güçleri tarafından Batı Kudüs'teki bir polis gözetim merkezinde tutulduğunu söyledi.

Oltchik, Romano'nun, gözaltında tutulduğu merkezde, İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararını iptal etmesi ve bölge halkına evlerini yapmaları için imar izin vermesi talebiyle açlık grevine başladığını belirtti.

Fransız yazarın aynı zamanda hukuk profesörü olduğunu dile getiren Oltchik, Romano'nun İsrail yönetimi Han el-Ahmer'deki yıkım kararından vazgeçinceye ve bölge halkına imar izni verinceye kadar açlık grevine devam etmekte kararlı olduğunu söylediğini aktardı.

Nahoum Oltchik, "Ortadoğu'da Aşk ve Terör" adlı kitabın yazarı da olan ve Amerikan-Fransız çifte vatandaşlığı bulunan Romano'nun Han el-Ahmer halkına destek olmak amacıyla Filistin'e geldiğini sözlerine ekledi.

İsrail güçleri dün Han el-Ahmer'deki yıkım kararlarını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe katılan Frank Romano ve 3 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Yıkım kararıyla gündeme gelen Han el-Ahmer

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi, Filistin'in farklı yerlerinden gönüllüler ve bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fransız AktivistAçlık GreviİSRAİLFilistinHan El-Ahmer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'da
İskoç adasında 20 yıl sonra ilk kez ağır suç işlendi
İskoç adasında 20 yıl sonra ilk kez ağır suç işlendi
ABD Filistin aleyhine kararlar almayı sürdürecek
ABD Filistin aleyhine kararlar almayı sürdürecek
Malezya'da Enver İbrahim siyasete dönüyor
Malezya'da Enver İbrahim siyasete dönüyor
Bakü'de "Kafkas İslam Ordusu" sergisi açıldı
Bakü'de "Kafkas İslam Ordusu" sergisi açıldı
Irak'taki hükümet kurma çalışmalarında ibre İran lehine dönmeye başladı
Irak'taki hükümet kurma çalışmalarında ibre İran lehine dönmeye başladı
'Türkiye ve Pakistan savunma iş birliği alanında büyük kapasiteye sahip'
'Türkiye ve Pakistan savunma iş birliği alanında büyük kapasiteye sahip'
Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü
Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü
ABD'den Rusya'ya suçlama
ABD'den Rusya'ya suçlama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ