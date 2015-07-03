Fransa'dan Assange'ın sığınma talebine ret

PARİS - Fransa'ya sığınmak isteyen Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın talebi reddedildi.



Assange'ın, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a hitaben, "Sayın Hollande, beni Fransa'ya kabul edin" başlıklı mektup göndermesi üzerine Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Assange'ın hukuki durumunun incelendiği ve sığınma talebine karşılık verilemeyeceği" belirtildi.



Le Monde gazetesinde yer alan mektupta Assange, "görülmemiş ölçüde siyasi bir zulme" uğradığını ifade ederek, Hollande'dan kendisini Fransa'ya kabul etmesini ve hayati tehlikesi bulunduğu için gerekli korumanın sağlanmasını talep etmişti.



Mektubun ortaya çıkmasının hemen ardından Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Assange'ın durumunun acil bir tehlike arz etmediği ve kendisi hakkında Avrupa'da arama kararı çıkarıldığı" kaydedildi.



Mektubu Fransa Adalet Bakanı Christiane Taubira'nın hükümete kendisine sığınma hakkı verilmesi yönündeki çağrısından etkilenerek yazdığını belirten Assange, "Büyük baskılarla karşılaştığım için ve ABD'ye muhtemel bir iade edilmeyi önlemek için 2012 yılında Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulundum ve 3 yıl 10 gündür bu büyükelçilikte ikamet ediyorum" ifadelerini kullandı.



Assange mektupta, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ı da dinlediğini hatırlattı.



Wikileaks internet sitesi tarafından ele geçirilen ve kamuoyuna duyurulan, "Elysee Casusluğu" isimli raporda, NSA'nın 2006-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanları Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande'ı dinlediği ortaya çıkmıştı.

