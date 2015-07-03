Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Fransa'dan Assange'ın sığınma talebine ret

Fransa'ya sığınmak isteyen Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın talebi reddedildi

Fransa'dan Assange'ın sığınma talebine ret

Fransa'ya sığınmak isteyen Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın talebi reddedildi

03 Temmuz 2015 Cuma 13:35
416 Okunma
Fransa'dan Assange'ın sığınma talebine ret

PARİS - Fransa'ya sığınmak isteyen Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın talebi reddedildi.

Assange'ın, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a hitaben, "Sayın Hollande, beni Fransa'ya kabul edin" başlıklı mektup göndermesi üzerine Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Assange'ın hukuki durumunun incelendiği ve sığınma talebine karşılık verilemeyeceği" belirtildi.

Le Monde gazetesinde yer alan mektupta Assange, "görülmemiş ölçüde siyasi bir zulme" uğradığını ifade ederek, Hollande'dan kendisini Fransa'ya kabul etmesini ve hayati tehlikesi bulunduğu için gerekli korumanın sağlanmasını talep etmişti.

Mektubun ortaya çıkmasının hemen ardından Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Assange'ın durumunun acil bir tehlike arz etmediği ve kendisi hakkında Avrupa'da arama kararı çıkarıldığı" kaydedildi.

Mektubu Fransa Adalet Bakanı Christiane Taubira'nın hükümete kendisine sığınma hakkı verilmesi yönündeki çağrısından etkilenerek yazdığını belirten Assange, "Büyük baskılarla karşılaştığım için ve ABD'ye muhtemel bir iade edilmeyi önlemek için 2012 yılında Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulundum ve 3 yıl 10 gündür bu büyükelçilikte ikamet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Assange mektupta, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ı da dinlediğini hatırlattı.

Wikileaks internet sitesi tarafından ele geçirilen ve kamuoyuna duyurulan, "Elysee Casusluğu" isimli raporda, NSA'nın 2006-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanları Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande'ı dinlediği ortaya çıkmıştı.

AA

Son Güncelleme: 03.07.2015 13:04
Anahtar Kelimeler:
Fransaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ