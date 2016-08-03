Fransa'daki Türk aileler FETÖ okullarından çocuklarının kaydını alıyor

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tepkileri artarak sürüyor.

Fransa'da FETÖ kontrolünde olduğu belirtilen iki kolejden biri olan Strasbourg'daki Selman Asan Koleji'nin eğitim verdiği binanın sahibi iş adamı Süleyman Asan, örgüte okulu terk etmeleri yönünde ihtar verdi.

Strasbourg'un Lingolsheim semtinde 2012 yılında eğitim vermeye başlayan Selman Asan Koleji'nin binasını, 2011 yılında vefat eden kardeşinin ismini yaşatmak amacıyla satın aldığını ve aynı adla kurulan derneğin emrine verdiğini ifade eden Asan, "2011 yılında rahmetli kardeşim Selman'ın arzusuyla böyle bir karar almıştık. Ailece sadece bu bölgede değil, dünyanın birçok bölgesinde çok sayıda derneğe yardım ve bağışlarda bulunuyoruz." dedi.

Asan, yıllar önce bu yapıya yardım etmeye başladıklarını, yaklaşık iki-üç yıldır söz konusu yapının başka yollara saptığını gördüklerini belirterek, "Son olaylar bizde soğuk duş etkisi yaptı. Bugünden sonra böyle bir okulun burada var olmamasını, buranın kapanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların artık okulun burada hizmet vermesini hazmedemediğini dile getiren Asan, "Biz de böyle bir örgütün burada şubesinin olmasını hazmedemiyoruz. Gerekli tüm adımları atacağız." ifadesini kullandı.

Projeye, Strasbourg'da bir Türk kolejinin açılacağı sevinciyle destek verdiklerini anlatan Asan, bu yapının farklı amaçlar güttüğünün en açık ispatının 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu söyledi. Asan, sözlerini sürdürdü:

"Bizi devletimizle, milletimizle rahat bırakın. Okulumuzu terk edin. Tam da kardeşimin hastalığının ilerlediği zamanlardı. 17 gün komada kaldı ve o sırada kolejin yerini satın aldık. Bize kendileri böyle bir teklifle geldiler. Biz de kardeşimizin hatırasını yaşatmak için taleplerini kabul ederek kolej binasını satın alıp derneğe verdik. Kardeşim kolejin kendi adıyla açıldığını göremedi. O gün iyi ki ileride ne olur ne olmaz diyerek mülkiyeti tümden vermemişiz. 9 yıllık bir süreyle derneğe kiraladık. Şimdi eğer bir hatırımız varsa, binayı terk etsinler, kolej panolarından ismimizi kaldırdık, devletimize, milletimize yapılan bu şeylerden sonra orada olmasını istemiyoruz, bizi rahat bıraksınlar."

"DİTİB'e devretmek istiyoruz"

Asan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strasbourg yöneticileriyle görüştüklerini ve binanın devrini teklif ettiklerini de ifade ederek, "DİTİB yetkililerine, 'Buyurun gelin, devletimizin eğer böyle bir yere ihtiyacı varsa, size devredebiliriz.' dedim. Yetkililer de konuyu değerlendirip bize dönüş yapacaklarını belirttiler." şeklinde konuştu.

DİTİB Strasbourg yetkilileri, teklifin kendilerine ulaştığını, konuyu incelediklerini ve gerekli işlemler için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Aileler kayıt sildiriyor

Darbe girişiminden sonra FETÖ kontrolündeki tüm kuruluşlardan kopuşların Fransa'da da yaşandığı gözleniyor.

AA muhabirinin görüştüğü birçok aile, örgütün kontrolündeki kolej ve eğitim merkezlerinde eğitim gören çocuklarının kayıtlarını sildirdiğini açıkladı.

Hatice Çeri, geçen yıl yaşanan gelişmelerden sonra çocuklarını Selman Asan Koleji'nden aldıklarını belirterek, "Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından eşim de artık bu yapının toplantılarına gitmiyor. Çok geldiler, hem çocuğumuzun devam etmesi hem de eşimin toplantılara katılması için gelip gittiler ama bizi rahat bırakmalarını söyledik." dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir vatandaş da Selman Asan Koleji'nde iki çocuğunun okuduğunu, şu anda yaz tatili için Türkiye'de bulunduklarını dile getirerek, "Döner dönmez işlemlere başlayacağız. Çocuklarımızın başka okullara devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.