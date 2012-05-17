Fransa'da yeni hükümet açıklandı

Yeni kabinede, eski Başbakan Laurent Fabius Dışişleri, Pierre Moscovici Maliye, Manuel Valls İçişleri, Jean-Yves Le Drian Savunma Bakanı oldu.

Kabinede, Çalışma Bakanlığını Michel Sapin üstlenirken, Najat Vallaud-Belkacem Kadın Hakları Bakanı ve Hükümet Sözcüsü oldu.

Christiane Taubira Adalet, Aurelie Filipetti Kültür, Marisol Touraine Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığına getirildi.

34 üyeli yeni hükümette kadın ve erkek bakanların sayısının eşit olduğu belirtildi.

Öte yandan, Fransa'nın yeni Başbakanı Jean-Marc Ayrault, yarınki ilk Bakanlar Kurulu toplantısında kendisinin ve bakanlarının maaşlarının yüzde 30'unun indirilmesini önereceğini söyledi.

''France 2'' televizyon kanalına konuşan Ayrault, 10 ve 17 Haziran'da iki turlu düzenlenecek genel seçimlerde milletvekili seçilemeyen bakanlardan görevini terk etmelerini isteyeceğini kaydetti.