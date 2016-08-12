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Fransa'da tesettür mayosuna yasak

Fransa'nın güneyindeki Cannes plajlarında laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle tesettür mayosu giyilmesi yasaklandı.

Fransa'da tesettür mayosuna yasak

Fransa'nın güneyindeki Cannes plajlarında laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle tesettür mayosu giyilmesi yasaklandı.

12 Ağustos 2016 Cuma 11:02
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Fransa'da tesettür mayosuna yasak

 Fransa'nın güneyindeki Cannes'da belediye, plaj ve havuzlarda tesettür mayosu giyilmesini yasakladığını duyurdu.

Belediyeden yayınlanan bildiride, ülkedeki dini ibadet yerlerinin terör saldırılarının hedefi olması nedeniyle, plajlar ve havuzlarda dini sembol taşıyan kıyafetlerin giyilmesinin yasak olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Marsilya'da özel bir yüzme havuzunu bir günlüğüne kiralayan bir kadın derneğinin, tesiste erkek öğretmenlerin de bulunacağını belirterek, bikini ile gelinmemesi konusunda üyelerine uyarıda bulunması ülkede ana gündem maddelerinden biri haline gelmişti.

Eylül ayında düzenlenmesi planlanan etkinlik, özel havuzun yönetimi ve Pennes-Mirabeau Belediyesi tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

Fransa İslamofobi ile Mücadele Derneği (CCİF) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kiralanan havuzun özel mülkiyet olduğunu, uygulamada kanun ve kurallara herhangi bir aykırılığın olmadığı, Fransız yasalarında havuza nasıl girileceğine dair herhangi bir kuralın da bulunmadığı vurgulayarak tartışmaları ve yasağı eleştirdi.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2016 11:04
Anahtar Kelimeler:
FransaCannesTesettür MayosuMarsilya
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