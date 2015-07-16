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Fransa'da sıcak hava bir haftada 700 can aldı

Fransa Sağlık Bakanı Touraine, ülke çapında 29 Haziran-5 Temmuz arasında etkili olan aşırı sıcak havalar yüzünden 700 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Fransa'da sıcak hava bir haftada 700 can aldı

Fransa Sağlık Bakanı Touraine, ülke çapında 29 Haziran-5 Temmuz arasında etkili olan aşırı sıcak havalar yüzünden 700 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

16 Temmuz 2015 Perşembe 13:47
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Fransa'da sıcak hava bir haftada 700 can aldı

PARİS - Fransa'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan sıcak havalar 700 can aldı.

Sağlık Bakanı Marisol Touraine, ülke çapında 29 Haziran-5 Temmuz arasında etkili olan aşırı sıcak havalar yüzünden 700 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Touraine, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ölüm oranının yüzde 7, acil servislere gitme oranının da 3 kat arttığını ifade etti.

Sağlık Bakanı, ölüm oranının, 2003'de yaşanan aşırı sıcak havalara nazaran oldukça düşük olduğunun da altını çizdi.

Fransa'da 29 Haziran-5 Temmuz arasında pek çok bölgede 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle ülkede son 60 yılın en sıcak günleri yaşanmış, bakanlık turuncu alarm vermişti.

Ülkeyi 2003 yılı Ağustos ayında etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında ise çoğu evlerinde yalnız yaşayan yaşlılar olmak üzere yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetmiş, yalnız yaşayan yaşlıların öldüğü, günler sonra anlaşılabilmişti.

AA

Son Güncelleme: 16.07.2015 11:59
Anahtar Kelimeler:
Fransaönce Vatan
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