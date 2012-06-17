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Fransa'da seçim zamanı

Fransızlar, genel seçimlerin ikinci turunda sandık başına gidiyor.

Fransa'da seçim zamanı

Fransızlar, genel seçimlerin ikinci turunda sandık başına gidiyor.

17 Haziran 2012 Pazar 13:54
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Fransa'da seçim zamanı

PARİS

Fransa'da genel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saat ile 08.00'de başladı.
Sandıklar küçük yerleşim birimlerinde saat 18.00, büyük kentlerde saat 20.00'ye kadar açık kalacak. İlk tahmini sonuçlar, saat 20.00'den itibaren televizyon ve radyolardan kamuoyuna açıklanabilecek.
İkinci turda, bin 102 aday 541 sandalye için yarışacak. İlk turda, seçim bölgelerinde yüzde 50'den fazla oy alan 36 adayın milletvekilliği kesinlik kazanmıştı. Mecliste toplam 577 sandalye bulunuyor.
İkinci turun sonucunda, sol partilerin, ilk turdaki başarılarını tekrarlamaları ve mecliste mutlak çoğunluğu ele geçirmelerine kesin gözüyle bakılıyor.
Mecliste mutlak çoğunluğu ele geçirmek Cumhurbaşkanı François Hollande'nin beş yıllık iktidarını güçlendirecek.
 Senatoda da sandalye sayısı bakımından Sosyalist Parti'nin çoğunluğu elinde bulundurduğu göz önüne alındığında Hollande, yasaları beş yıl boyunca istediği gibi parlamentoda geçirme şansına sahip olacak. 
Fransa'da yaklaşık 46 milyon seçmen bulunuyor.
Sosyalistlerin seçimin ardından 300 civarında milletvekili çıkartması bekleniyor.
Yüzde 10'u geçen işsizlik oranı, ekonomik büyümenin yetersiz olması ve bütçe açıklarının giderek artması, yeni hükümetin önündeki en önemli sorunların başında geliyor.

AA

Son Güncelleme: 17.06.2012 05:55
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