Fransa'da 'Pokemon Go' yasağı

Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Ain köyünde "Pokemon Go" oyununa yasak getirildi.

Bressolles Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Pokemon Go'nun yapımcısı şirkete oyunun Ain köyünde yasaklandığına ilişkin kararın yollandığı duyuruldu.

Şirketten oyundaki karakterlerin köyden kaldırılmasının talep edildiği belirtilen açıklamada, oyunu oynayanlara ilişkin bir engelleme söz konusu olmadığı, kararın oyunun yayaların ve sürücülerin dikkatini dağıttığı gerekçesiyle alındığı kaydedildi.

Kararda ayrıca belediyenin "gençlere yönelik tehlike yaratan zararlı içerikli oyunları yasaklayabileceği" bildirildi.