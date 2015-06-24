Fransa'da istihbarat tasarısı parlamentoda onaylandı

PARİS - Senato Genel Kurulunun 9 Haziran’da tasarıyı kabul etmesinin ardından, bu akşam Meclis Genel Kurulunda oylama düzenlendi. El kaldırılarak yapılan oylamada tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Senato ve Meclisin de onayının ardından, tasarı yasalaşmış oldu. Meclis ve Senatonun bazı üyeleri tasarıya temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Bu yüzden tasarının Anayasa Mahkemesine gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanı François Hollanda da anayasaya uygunluğunu denetlemek için yasayı Anayasa Mahkemesine götürebileceği mesajını vermişti.

Terörle mücadele kapsamında istihbarat tedbirlerinin arttırılmasını öngören yeni istihbarat yasası, insan hakları ihlallerine zemin hazırlayacağı için eleştiriliyor. İstihbarat yasası, iletişimin izlenmesiyle ilgili pek çok teknik imkanın Fransız istihbarat servisi tarafından kullanılmasının önünü açıyor.