Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Fransa'da genel seçimler

Son ankete göre, sol partiler ilk turu önde bitirecek

Fransa'da genel seçimler

Son ankete göre, sol partiler ilk turu önde bitirecek

29 Mayıs 2012 Salı 09:51
433 Okunma
Fransa'da genel seçimler

Fransa'da düzenlenen son kamuoyu araştırması, genel seçimlerin ilk turunu, sol partilerin yapacağı ittifakın önde bitireceğini ortaya koydu.
Ipsos kamuoyu araştırma merkezinin anketine göre, başta Sosyalist Parti olmak üzere radikal sol ve yeşil parti ile diğer diğer küçük sol partilerin yapacağı ittifak ilk turda yüzde 45 oy alacak.
Yine aynı ankete göre, mecliste en fazla sandalyeye sahip Halk Hareketi Birliği ile diğer küçük sağ partilerin yapacağı ittifak ise yüzde 35 oy alacak.
Merkez sağın ittifak yapmayı reddettiği aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin ise yüzde 15 oranında oy alması bekleniyor.
Seçimlerin ilk turu 10 Haziran, ikinci turu 17 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.
İlk turda seçim bölgesinde yüzde 50'den fazla oy alan aday, doğrudan milletvekili seçilecek, aksi takdirde en fazla oyu alan iki aday, ikinci turda kozlarını paylaşacak.
Fransa'da yaklaşık 45 milyon seçmen bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 01:52
Anahtar Kelimeler:
FransaGenel Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ