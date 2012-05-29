Fransa'da genel seçimler

Fransa'da düzenlenen son kamuoyu araştırması, genel seçimlerin ilk turunu, sol partilerin yapacağı ittifakın önde bitireceğini ortaya koydu.

Ipsos kamuoyu araştırma merkezinin anketine göre, başta Sosyalist Parti olmak üzere radikal sol ve yeşil parti ile diğer diğer küçük sol partilerin yapacağı ittifak ilk turda yüzde 45 oy alacak.

Yine aynı ankete göre, mecliste en fazla sandalyeye sahip Halk Hareketi Birliği ile diğer küçük sağ partilerin yapacağı ittifak ise yüzde 35 oy alacak.

Merkez sağın ittifak yapmayı reddettiği aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin ise yüzde 15 oranında oy alması bekleniyor.

Seçimlerin ilk turu 10 Haziran, ikinci turu 17 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

İlk turda seçim bölgesinde yüzde 50'den fazla oy alan aday, doğrudan milletvekili seçilecek, aksi takdirde en fazla oyu alan iki aday, ikinci turda kozlarını paylaşacak.

Fransa'da yaklaşık 45 milyon seçmen bulunuyor.

