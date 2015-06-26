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Fransa'da doğalgaz fabrikasına saldırı: 1 ölü

Fransa'nın Saint-Quentin-Fallavier kentinde bir fabrikaya düzenlenen saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Fransa'da doğalgaz fabrikasına saldırı: 1 ölü

Fransa'nın Saint-Quentin-Fallavier kentinde bir fabrikaya düzenlenen saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

26 Haziran 2015 Cuma 12:55
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Fransa'da doğalgaz fabrikasına saldırı: 1 ölü

PARİS - Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Saint-Quentin-Fallavier kentinde bir doğalgaz fabrikasına düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırı, fabrikaya girmeye çalışan iki kişinin bulunduğu bir aracın içindeki malzemelerin yerel saatle 10.00 sıralarında patlaması sonucu meydana geldi.

Polis yetkilileri, ilk belirlemelere göre olay sonucu bir kişinin öldüğünü, iki kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer saldırıyla ilgili 30 yaşında bir şüphelinin gözaltına alındığını, saldırganların iki kişi olabileceğini kaydetti.

 Fransa'nın doğusunda Avrupa'nın önemli sanayi bölgelerinden birindeki doğalgaz fabrikasının yer aldığı bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye görevlisi ulaşırken, İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve de olay yerine intikal etti ve konuyla ilgili bilgi aldı.

AB toplantıları için Brüksel'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Brüksel'de bir açıklama yapması ve ilerleyen saatlerde temaslarını yarıda bırakarak Savunma Konseyi'ni toplamak için Paris'e dönmesi bekleniyor.

Başbakan Manuel Valls, saldırıya ilişkin Rhone-Alpes bölgesinde güvenlik tedbirlerinin arttırılması ve "teyakkuz" haline geçilmesi emrini verdi.

Adalet Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Paris Savcılığı'nın konuya ilişkin terörizm soruşturması başlattığı ve savcılık inceleme ekibinin olay yerine hareket ettiği belirtildi.

Diğer taraftan, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin başının kesilmiş olduğu ve saldırıyı düzenleyenlerin beraberinde, üzerinde Arapça yazılı bayraklar taşıdığı da iddia edildi.


AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 12:40
Anahtar Kelimeler:
Fransaönce Vatan
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