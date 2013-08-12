Fransa’da camiye saldırmaya hazırlanan bir asker yakalandı

PARİS - İçişleri Bakanlığı’na bağlı İç İstihbarat Merkezi’nden (DCRI) verilen bilgiye göre, adı açıklanmayan 23 yaşındaki askerin aşırı sağcı olduğu kaydedildi.

DCRI’nın verdiği bilgiye göre, zanlının Hava Kuvvetleri’nden bir çavuş olduğu, görev yaptığı Lyon Mont Verdun askeri tesislerinde silah ve mühimmatla gözaltına alındığı ifade edildi.

23 yaşındaki zanlının, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 8 Ağustos’ta Lyon’un banliyösündeki Minguettes camisine saldırmayı planladığı belirtildi.

Zanlının psikolojik sorunları olduğu bildirilirken, eylem hazırlığına yardım eden olup olmadığı araştırılıyor.