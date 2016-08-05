Fransa'da alkol satmayan markete tehdit

Fransa'da bir süpermarket, alkol ve domuz eti satmadığı için kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

Paris'in banliyölerinden Colombes'ta bir marketin, alkollü içecek ve domuz ürünü satmadığı için mahalle sakinleri tarafından şikayet edildiği ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Fransız basınına yansıyan haberlerde, Colombes Belediye Başkanı Nicole Goueta'nın markete bizzat gittiği ve market sahibine "daha çeşitli ürünler satması gerektiğini" söylediği kaydedildi.

Marketin 2019'a kadar domuz ürünü ve alkol satmaması halinde kapatılacağı belirtildi. Markete ilişkin davanın ekim ayında yargıya taşınacağına dikkat çekilirken Le Parisien gazetesine konuşan market sahibinin ise arz talep dengesi gözeterek alkol ve domuz eti satmadığını söyledi.

Market sahibi, mahalle sakinlerinin alkol ve domuz eti satın almadığı için bu ürünleri reyonlarına koymadığını ifade etti.

Ülkede dün de Marsilya'da bulunan özel bir havuzu bir günlüğüne kiralayan mahalle kadın derneğinin üyelerine, tesiste erkek öğretmenlerin de bulunacağını belirterek, bikini ile gelinmemesi uyarısında bulunması, tartışmalara neden olmuştu.