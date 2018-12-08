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Fransa’da 700 gözaltı

Fransa'da 'sarı yelekliler' protestosunda 700 gözaltı

Fransa’da 700 gözaltı

Fransa'da 'sarı yelekliler' protestosunda 700 gözaltı

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:11
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Fransa’da 700 gözaltı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs- Elysees Caddesi'nde polis "sarı yeleklilere" biber gazıyla müdahale etti, 700 kişi gözaltına alındı.

"Sarı yelekliler", başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor.

Biber gazıyla müdahale

Protestocular sabahın erken saatlerinde Champs-Elysees Caddesi'ne gelmeye başladı. 

Göstericilerin üst araması yapıldıktan sonra caddeye girmelerine izin verilirken, polis ile eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Polis, "sarı yeleklilere" biber gazıyla müdahale etti.

700 kişiye gözaltı

Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, ülke genelinde gözaltına alınan "sarı yelekli" sayısının 700'e yükseldiğini açıkladı. France 2 televizyon kanalına konuşan Lunez, ülke genelinde 31 bin kişinin gösterilere katıldığını duyurdu. 

Paris'te hayat durdu 

Geçen haftaki şiddet olayların tekrarlanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alınırken ülke genelinde 89 bin polis görevlendirildi. Paris'i ise 8 bin polis ile 12 zırhlı araç koruyor. 

Champs-Elysees Caddesi'nde mağaza ve restoranlar kepenkleri indirdi. 

Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapalı. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı. Paris'teki eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattı durdurulurken, Champs-Elysees Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapalı durumda.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fransa ProtestoFransaSarı Yelekliler
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