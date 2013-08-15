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Fransa tutukluların serbest bırakılmasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Mısır'da iç savaşın önlenmesi için ilk adımın tutukluların serbest bırakılması olabileceğini söyledi

Fransa tutukluların serbest bırakılmasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Mısır'da iç savaşın önlenmesi için ilk adımın tutukluların serbest bırakılması olabileceğini söyledi

15 Ağustos 2013 Perşembe 15:09
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Fransa tutukluların serbest bırakılmasını istedi

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Mısır’da yaşanan katliamın ardından Muhammed Mustafa Kamal’ı görüşmeye çağırdı.

Konuya ilişkin Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Mısır’ın Paris Büyükelçisi Muhammed Mustafa Kamal’a endişelerini ilettiği bildirildi. Görüşmede, barışçıl gösteri hakkına saygı duyulmasının altını çizen Hollande’ın baskıların derhal sona erdirilmesi talebini de iletti.

Olayların iç savaşa dönüşmesinin önlenmesi için gerekenin yapılmasını ifade eden Hollande, tutukluların serbest bırakılmasının bu yönde atılacak ilk adım olabileceğini önerdi. Hollande, Fransız vatandaşlarının ve elçilik binalarının güvenliği konusunda Mısırlı yetkililerin gerekli önlemi alacağı yönündeki beklentilerini de dile getirdi.

Büyükelçi Kamal’a ayrıca, olağanüstü hal uygulamasının ivedilikle kaldırılması gerektiğini de aktaran Hollande, 2014’te Mısır’da bağımsız ve özgür bir seçimin yapılabilmesi için geçiş dönemi hükümetinin gereken tüm adımları atması gerektiği görüşünü de paylaştı.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 15:10
Anahtar Kelimeler:
Fransa
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