Fransa-Türkiye ilişkileri

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, Fransa'nın Türkiye ile ilişkilerde ''yeni bir sayfa açmak istediğini'' söyledi.

Basın toplantısında Türkiye ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Valero, ''Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın, NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin tekrar canlandırma iradesini bir kez daha ortaya koyduğunu'' ifade etti.

Türkiye'yi ''önemli bir ortak ve müttefik'' olarak niteleyen Valero, ''Bütün alanlarda ilişkilerimiz çok daha güçlü olmalı'' dedi.

Valero, ''İlişkilerimiz, diyalog, karşılıklı saygı ve güven ilkesini temel almalı. Fransa, ikili ilişkilerin yeni bir sayfa açılarak, güçlendirilmesini arzu etmektedir'' ifadesini kullandı.

Türkiye'nin AB ile ilişkilerine de Fransa'nın büyük önem verdiğini kaydeden Valero, ilişkilerin gelişmesi için Türkiye'nin de AB ile ve her bir üye ülke ile yapıcı ilişkiler kurmasının önemli olduğunu vurguladı.