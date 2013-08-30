Fransa Suriye konusunda kararlı

PARİS





Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İngiltere Parlamentosu’nun dün aldığı kararın Paris’in Suriye konusundaki tavrını değiştirmeyeceğini söyledi.

Le Monde gazetesine konuşan Hollande, Fransa’nın Suriye’ye orantılı ve kararlı bir tepki verilmesi yoludaki tavrının sürdüğünü ifade etti. Hollande, Suriye’ye yönelik çarşamba gününden önce bir operasyon olma ihtimalini dışlamadı. Kimyasal silah saldırısıyla ilgili olarak Suriye rejiminin ciddi sorumluğu olduğuna dair ciddi kanıtlar olduğunu kaydetti.

Hollande’ın talebi üzerine Fransa Parlamentosu çarşamba günü olğanüstü toplanacak.

İngiliz hükümetinin Suriye'ye askeri müdaheleyle ilgili önergesi, parlamentoda yapılan oylamada kabul edilmemişti. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası, "Suriye'ye askeri müdahaleyi de kapsayabilecek güçlü bir insani tepkinin verilmesi gerektiği" yönündeki hükümet önergesini, 272'ye karşı 285 oyla reddetmişti.