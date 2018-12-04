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Fransa son yılların en şiddetli protestolarına sahne oluyor

Fransa'da akaryakıt zamların düşürülmesi için "sarı yelekliler"in yaklaşık 15 gündür düzenlediği protestolar, ülkede son yılların en şiddetli protestoları haline geldi.

Fransa son yılların en şiddetli protestolarına sahne oluyor

Fransa'da akaryakıt zamların düşürülmesi için "sarı yelekliler"in yaklaşık 15 gündür düzenlediği protestolar, ülkede son yılların en şiddetli protestoları haline geldi.

04 Aralık 2018 Salı 11:23
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Fransa son yılların en şiddetli protestolarına sahne oluyor

PARİS 

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak başlayan "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Ülkede akaryakıt vergilerine tepkiyle başlayan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüşen "sarı yelekliler"in gösterileri son yılların en şiddetli protestoları halini aldı.

Hükümetin akaryakıta getirdiği ek vergilerin ve giderek kötüleşen ekonomik koşulların 17 Kasım'dan bu yana protesto edildiği eylemlerin şiddeti, "sarı yeleklilerin" isyanını ve yaşadığı zorluklara karşı "hak arayışlarını" gösterdiğini söylemek mümkün. Bu nedenle "sarı yelekliler" gösterilere, talepleri yerine getirilene kadar ülke genelinde devam edeceklerini belirtiyor.

Emniyet Müdürü Michel Delpuech, pazar günü yaptığı açıklamada, Paris'te son yıllarda yapılan protestolarda şiddetin hiç bu boyuta ulaşmadığını söyledi.

Başkentin Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi kenti "kaosa" sürükledi.

Gösterilerin bilançosu

Ülke genelinde 1 Aralık'ta 136 bin kişinin katıldığı gösterilerde çıkan olaylarda 263 kişi yaralandı ve 378'i Paris'te olmak üzere 630 kişi gözaltına alındı.

17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda üç kişi hayatını kaybetti, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandı, bin 424 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi dörder ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Eylemlerde Müslüman karşıtı ve ırkçı saldırılar da düzenlendi.

Ülke ekonomisine etkisi

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, dün yaptığı açıklamada, "sarı yelekliler"in protestolarının ülke ekonomisindeki etkisinin "şiddetli" olduğunu belirterek nakliye ve lojistik şirketlerinin zararının yaklaşık 400 milyon avro olduğuna dikkati çekti.

Otel rezervasyonlarında yüzde 15 ila 20 düşüş yaşandığını kaydeden Le Maire, yaklaşık 15 gündür restoranların ciro kaybının yüzde 20 ila 50 olduğuna işaret etti.

Le Maire, gösteriler nedeniyle Renault ve Peugeot'nun satışlarının da azaldığını belirtti.

Diğer yandan, 1 Aralık Cumartesi, Paris'in sembollerinden Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde düzenlenen gösteriler, çevrede 3 ila 4 milyon avroluk hasara neden oldu.

Yine Champs-Elysees'de 24 Kasım'da düzenlenen eylemlerde esnafın toplam kaybının 8 milyon avro olduğu ifade edildi.

Geçen yıllardaki protestolar

Geleneksel olarak adaletsizliğe uğradığını düşündüğünde tepkisi ortaya koymak için sokaklara çıkan Fransızlar, daha önce de ülke genelinde birçok kez gösteriler düzenledi.

İki yıl önce çalışma yasasının protesto etmek için farklı tarihlerde birkaç kez düzenlenen gösterilere ülke genelinde sendikaların paylaştığı rakamlara göre iki milyondan fazla kişi katıldı. Bu gösterilerde polis, eylemcilere müdahalelerde bulundu, bazen de polis ile eylemciler arasında gergin anlar yaşandı. Onlarca kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı bu eylemler nedeniyle ülkede "kaos" ortamı oluşmadı.

2010'da emeklilik yasasına karşı düzenlenen ve milyonlarca kişinin katıldığı gösterilerde de çok fazla şiddet içerikli görüntüler ortaya çıkmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaSarı YeleklilerProtestoGösteri
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