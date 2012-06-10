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Fransa sandık başında

Fransa'da genel seçimlerin ilk turunda oy verme işlemi, yerel saat ile 08.00'de başladı.

Fransa sandık başında

Fransa'da genel seçimlerin ilk turunda oy verme işlemi, yerel saat ile 08.00'de başladı.

10 Haziran 2012 Pazar 11:24
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Fransa sandık başında

PARİS

Sandıklar küçük yerleşim birimlerinde saat 18.00, büyük kentlerdeyse saat 20.00'ye kadar açık kalacak. İlk tahmini sonuçlar, saat 20.00'den itibaren televizyon ve radyolardan kamuoyuna açıklanabilecek.
Seçimlerde 6 bin 603 aday yarışacak. Adayların yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor. Seçimlerin ardından 577 sandalyeli meclisin yeni üyeleri belli olacak. Fransa'da yaklaşık 46 milyon seçmen bulunuyor.
Son kamuoyu yoklamaları, Mayıs ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aksine genel seçimlere katılım oranın düşük olacağını gösteriyor.
Fransız seçim sistemine göre, ilk turda seçim bölgesinde yüzde 50'den fazla oy alan aday, doğrudan milletvekili seçiliyor, aksi takdirde en fazla oyu alan iki aday ikinci turda kozlarını paylaşıyor.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 03:25
Anahtar Kelimeler:
Fransa
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