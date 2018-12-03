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Fransa'nın gündeminde OHAL yok

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, sarı yeleklilerin protestolarının ardından OHAL'in gündemlerinde yer almadığını belirtti.

Fransa'nın gündeminde OHAL yok

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, sarı yeleklilerin protestolarının ardından OHAL'in gündemlerinde yer almadığını belirtti.

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:27
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Fransa'nın gündeminde OHAL yok

PARİS

Fransa'da İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için "sarı yeleklilerin" düzenlendiği protestoların ardından olağanüstü hali (OHAL) yeniden getirmenin bir seçenek olduğunu ancak gündemlerinde yer almadığını söyledi.

Lunez, RTL radyosunda, sarı yeleklilerin yaptığı ve şiddet olaylarının yaşandığı protestoların ardından tartışılan OHAL'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin bu krizden çıkış yolu bulmaya çalıştığını ifade eden Lunez, OHAL'i yeniden getirmenin bir seçenek olduğunu ancak şu an buna ilişkin bir gündem maddelerinin bulunmadığını belirtti.

Lunez, alınabilecek tüm önlemleri araştırdıklarını söyledi.

Fransa'da 13 Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü terör saldırılarından sonra ilan edilen OHAL, 1 Kasım 2017'de kaldırılmıştı.

Protestolar

Ülke genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Eylemciler, geçen cumartesi sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binanın üzerinde Macron karşıtı yazılar yazmıştı.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza protestolar nedeniyle kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış, bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaOHAL
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