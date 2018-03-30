'Fransa'nın Afrika'daki askeri operasyonları sivil kayıplarına neden oluyor'

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"Fransız ordusu Afrika'da ne yapıyor" kitabının yazarı Raphael Granvaud, Fransa'nın yaklaşık 50 yıldır Afrika'da yürüttüğü askeri operasyonlarda sivil kayıplarına neden olduğunu belirterek, "Fransız ordusu sivil kayıpları gizlemek için her şeyi yapıyor. Bu yüzden Fransa'nın askeri operasyonlarının neden olduğu sivil kayıpların sayısı tam olarak bilemiyoruz." dedi.

Aynı zamanda Fransa'nın Afrika politikası ve sömürgeciliği hakkında araştırmalar yapan Survie adlı derneğin sözcüsü Granvaud, Fransa'nın Afrika'da yürüttüğü askeri operasyonlara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Afrika'da askeri operasyon yürütmek için zaman içinde farklı argümanlar öne sürdüğünü ifade eden Granvaud, bugün Fransa'nın Afrika'da operasyon düzenlemedeki en önemli gerekçesinin terörle mücadele olduğunu söyledi.

Granvaud, Fransa'nın askeri operasyonlarının ekonomik boyutu olduğunu da belirterek, Serval operasyonunun bunun örnek teşkil ettiğini belirtti.

Fransa'nın Afrika'da yürüttüğü askeri operasyonları sadece bir ülke üzerinden değil kıta üzerinden tasarladığını anlatan Granvaud, "Örneğin Fransız askerleri uzun süredir Çad'da bulunuyor. Fransa, kendi çıkarları adına Afrika'da çeşitli ülkelerde müdahalede bulunmak için Çad'da varlığını sürdürüyor. Bu yüzden Fildişi Sahilleri ve Cibuti'deki askeri üslerini devam ettiriyor." diye konuştu.

"Fransa'nın Afrika'daki askeri operasyonları meşru değil"

Granvaud, Fransa'nın Afrika'da yürüttüğü askeri operasyonlarla siyasi nüfuz sağlamayı da amaçladığını ifade ederek, terörle mücadelenin Fransa için bir bahane olduğunu söyledi.

"Fransa’nın Afrika’daki askeri operasyonları meşru değil." diyen Granvaud, Fransa'nın askeri operasyonda bulunduğu ülkede sorun yarattığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Fransa, bazı askeri operasyonları örnek teşkil ettiği söylüyor. Örneğin, 2002'de Fildişi Sahilleri'nde Licorne operasyonu, Fransa bu operasyonların insani operasyonların olduğunu ve soykırımın gerçekleşmesini engellemeyi hedeflediğini söyledi ancak operasyonları tamamladığında gördük ki Fransa hiçbir sorunu çözmedi.

Fransız askerleri Fildişi Sahilleri'nde bulunduğu için ülke 10 yıl boyunca ikiye bölündü. Orta Afrika'da ise Sangaris operasyonuyla hiçbir sorun çözülmedi, milisler silahları bırakmadı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Fransa'nın askeri operasyonlarla çözmek istediği sorunların hiçbiri çözülmedi, hatta bazen sorunlar çoğaldı.

Fransa, sadece kendi çıkarlarını savunmak için Afrika'da müdahelede bulunuyor, bu yüzden Afrika'daki sorunları çözmek için askeri operasyon düzenleyecek en son ülke Fransa. Afrika'da tarafsız müdahale isteseydi, askerlerini Birleşmiş Milletler'in hizmetine sunardı. Ama tabii ki Fransa bunu yapmıyor."

"Sivil kayıplar gizli tutuluyor"

Granvaud, Fransa'nın Afrika'da yürüttüğü askeri operasyonların neden olduğu sivil kayıplarla ilgili soruşturma yürütüldüğünü ancak soruşturmanın sivil kaybı olmadığı yönünde sonuçlandığını söyledi.

"Fransız ordusu sivil kayıplarını gizlemek için her şeyi yapıyor. Bu yüzden Fransa'nın askeri operasyonlarının neden olduğu sivil kayıplarının sayısını tam olarak bilemiyoruz." ifadelerini kullanan Granvaud, "Fransa'nın Afrika'daki askeri operasyonlarının sivil kayıplara neden olduğu çok açık." dedi.

Granvaud, bunun yanında Fransız askerlerinin işlediği suçların da olabileceğini belirterek, Sangaris operasyon sırasında Fransız askerlerinin çocuklara tecavüz ettiğinin ortaya çıktığını ve Fransız ordusunun bunu gizlediğini söyledi.

Granvaud, Fransa'nın Afrika'da yürüttüğü operasyonların neden olduğu sivil kayıpları hakkında herhangi bir araştırmanın veya kapsamlı bir bilginin olmadığı sözlerini ekledi.

Tarihi 1524'e dayanan sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısında ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kuran Fransa'nın 1962 ile 2011 arasında Afrika da dahil yurt dışında 228 askeri operasyon düzenlendiği belirtiliyor.

Fransa'nın, Afrika'daki askeri operasyonları Barkhane operasyonuyla devam ediyor. Dört yıl önce başlatılan Barkhane operasyonu çerçevesinde Mali'de 5 bine yakın Fransız askeri bulunuyor.