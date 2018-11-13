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Fransa Dışişleri Bakanının açıklamaları 'yanlış anlaşılmış'

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Türkiye'ye ilişkin yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını iddia etti.

Fransa Dışişleri Bakanının açıklamaları 'yanlış anlaşılmış'

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Türkiye'ye ilişkin yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını iddia etti.

13 Kasım 2018 Salı 16:30
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Fransa Dışişleri Bakanının açıklamaları 'yanlış anlaşılmış'

PARİS

Fransa Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Türkiye'ye ilişkin dün yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Le Drian'ın Kaşıkçı cinayeti ve Türkiye'ye ilişkin dün yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını iddiasında bulundu.

Haberde, Le Drian'ın aslında Kaşıkçı olayında gerçeği tam ortaya koyacak bilgilerin eline geçmediğini ve cinayete ilişkin gerçeğin Türkiye'nin elinde bulunan ses kayıtlarıyla sınırlı olmadığını söylemek istediği savunuldu.

"Le Drian'ın ithamları kabul edilemez"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AFP'ye, Le Drian'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin ifadeleriyle ilgili yazılı açıklama yapmıştı. Altun, Le Drian'ın, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili adımları konusundaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetmişti.

"Kendisinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez. Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı bu olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır. Cemal Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların birçok dost ülkenin yetkilileriyle paylaşılması, Türkiye'nin gerçeği aydınlatma niyetini açıkça göstermektedir. Kanada Başbakanı Sayın Justin Trudeau da bugün yaptığı basın açıklamasında Türkiye'den kanıtları aldıklarını teyit etmişlerdir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Fransa Dışişleri Bakanı, her şeyden önce haddini aşmıştır, bir cumhurbaşkanı ile nasıl konuşacağını bilmelidir. İkincisi, kendi liderleriyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da karıştırmasın." demişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fransa Dışişleri Bakanlığı
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