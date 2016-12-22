Fransa

Dışişleri Bakanı

Jean-Marc Ayrault

,

Halep

'ten gelen katliam haberleriyle ilgili Birleşmiş Milletler (

BM

) ve uluslararası topluma, bölgedeki durumun aydınlatılması ve suçların cezasız kalmaması için her türlü yöntemin kullanılması

çağrı

sı yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Halep'te son günlerde yaşanan gelişmelerin kaygı ve endişeyle izlendiği belirtilerek "Halep'in düşüşü sürerken Esed güçlerinin gerçekleştirdiği iddia edilen çok sayıda kıyım haberi alıyoruz. Muhalefete yakın oldukları iddiasıyla bir ailenin katledilmesi, kadın ve çocukların acımasızca öldürülmesi, insanların evlerinde canlı olarak yakılması, hastanelerin personel ve içindeki hastalarla düzenli olarak hedef alınması gibi haberler" ifadeleri kullanıldı.

Bu tür bir vahşetin vicdanen kaldırılamayacağı belirtilen açıklamada, Halep'teki saldırıların acil olarak sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı. Rusya başta olmak üzere Esed rejimi destekçilerinin, suç ortaklığı riskine girmeden, bu intikam mantığı ve sistematik terör uygulamalarına onay verip desteklememesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Halep halkının maruz kaldığı saldırı ve yaşadığı acıların aydınlatılması için tüm çabaların gösterilmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bakan Ayrault, BM ve uluslararası topluma, iddiaların aydınlatılması ve işlenen suçların cezasız kalmaması için acil olarak mevcut tüm mekanizmaların çalıştırılması çağrısında bulundu.

AA