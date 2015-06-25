Fransa dinlemelerin devam edip etmediğini öğrenmek istiyor

PARİS - Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Fransa'da yaptığı dinlemelerin hala devam edip etmediğini öğrenmek istediklerini söyledi.



Fabius, NSA'nın dönemin Cumhurbaşkanları Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande'ı dinlediği iddialarıyla ilgili ABD'nin Paris Büyükelçisi Jean Hartley ile Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmeden sonra basına kısa bir açıklamada bulundu.



Dinlemelerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirten Fabius, "Dinlemelerin hala devam edip etmediğini öğrenmek istiyoruz" dedi.



Fabius, terörle ilgili konularda yapılan dinlemelerin anlaşılabileceğinin altını çizerek müttefiklerin birbirini dinlemesinin ise hiçbir gerekçesinin olmadığını ifade etti.



Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile ABD Başkanı Barack Obama telefonda görüştü.



Görüşmede Obama, ülkesinin, müttefikler arasında casusluk faaliyetlerine son verilmesi konusundaki kararlı taahhütlerine hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın bağlı olduğunu tekrarladı. Obama’nın, müttefikler arasında "kabul edilemez" bulduğu telefon dinlemelerinin geçmişte kaldığı konusunda Hollande’a güvence verdiği bildirildi.



Fransız istihbarat servisleri temsilcilerinin, yakın bir tarihte iki ülke arasındaki istihbarat ilişkilerini görüşmek üzere ABD’ye gideceği ifade edildi.



Wikileaks internet sitesi tarafından ele geçirilen ve dün kamuoyuna duyurulan "Elysee Casusluğu" isimli raporda, NSA'nın 2006-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanları Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande'ı dinlediği ortaya çıkmıştı.



Raporun kamuoyuna yansımasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, sabah saatlerinde Savunma Konseyi'ni acilen topladı.



Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da "olayın kabul edilemez olduğu, Fransa'nın güvenliğini ve çıkarlarını tehdit edecek herhangi bir faaliyete izin verilmeyeceği" kaydedilmişti.



Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da ABD'nin Paris Büyükelçisi Jean Hartley'i bilgi almak için bakanlığa çağırdı.



Hükümet Sözcüsü Stephane Le Foll da "Terörle mücadele ederken bir ülkenin, stratejik tercihlerde birlikte hareket ettiği müttefiklerini dinlemesini anlamakta güçlük çekiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

