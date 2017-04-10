Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90676
ALTIN
150.057
DOLAR
3.7316
STERLIN
4.6254
EURO
3.9483
Fıkra gibi 'zirai don' tedbiri
Fıkra gibi 'zirai don' tedbiri
'Kızılay Sevgi Mağazası'
'Kızılay Sevgi Mağazası'
Turistik denizaltı
Turistik denizaltı
'Trafik sigortası'
'Trafik sigortası'
Dondurmada 'hijyen' tehlikesi
Dondurmada 'hijyen' tehlikesi

Fransa'dan Esed ile diyalog önerisine tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Esed ile diyalog öneren cumhurbaşkanı adaylarına tepki gösterdi.

Fransa'dan Esed ile diyalog önerisine tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Esed ile diyalog öneren cumhurbaşkanı adaylarına tepki gösterdi.

10 Nisan 2017 Pazartesi 14:42
22 Okunma
Fransa'dan Esed ile diyalog önerisine tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak bazı adayların Suriye’de Beşşar Esed ile diyaloğa girilmesi yolunda yaptığı önerilere tepki gösterdi.

“France inter” radyo kanalına konuşan Ayrault, cumhurbaşkanı adayları François Fillon, Marine Le Pen ve Jean Luc Melenchon’un Esed ile diyalog önerisine karşı çıktı.

Şam yönetimi için "alçak rejim" diyen Ayrault, "Esed ile diyalog önerenler haksız ve gerçeği görmüyorlar." ifadesini kullandı.

Şam rejiminin kimyasal silah kullandığına ilişkin hiçbir şüphe duymadıklarını kaydeden Ayrault, ABD’nin son misillemesini de bu nedenle desteklediklerini söyledi.

Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile dün görüştüğünü belirten Ayrault, "Bu görüşmede, Suriye’de DEAŞ’a yönelik operasyonlar sürerken, diğer taraftan da ülkenin geleceğiyle ilgili müzakerelerin paralel bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizdim." diye konuştu.

Ayrault, Rusya’nın da desteğini alarak Esed rejimine alternatif bir yönetim bulunmasına destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Ayrault, İtalya’nın G7 dönem başkanı olması sebebiyle Lucca kentinde bugün ve yarın gerçekleşecek G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katılacak. Toplantıda terör ve Suriye konuları da öncelikli gündem olarak ele alacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaFransa Dışişleri BakanıJean Marc AyraultSuriyeBeşşar Esed
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kızılay Sevgi Mağazası'
'Kızılay Sevgi Mağazası'
Kanada'da 5 dağcı hayatını kaybetti
Kanada'da 5 dağcı hayatını kaybetti
Afganistan'da silahlı saldırı: 2 ölü
Afganistan'da silahlı saldırı: 2 ölü
Le Pen: Paris Yahudilerinin soykırımında Fransa'nın rolü yok
Le Pen: Paris Yahudilerinin soykırımında Fransa'nın rolü yok
Mısır'daki saldırıları DEAŞ üstlendi
Mısır'daki saldırıları DEAŞ üstlendi
Suriye'de İdlib'e yönelik bombardıman sürüyor
Suriye'de İdlib'e yönelik bombardıman sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ