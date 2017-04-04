Fransa'dan BMGK'ya Suriye çağrısı

Fransa, Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazlı saldırı sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault yaptığı yazılı açıklamada alçak saldırıyı kınadığını belirterek, "Uluslararası güvenliği tehlikeye atan gerçekler karşısında herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum. Bu kapsamda BMGK'da acil toplantı düzenlenmesini talep ettim." ifadelerini kullandı.

Ayrault açıklamasında, Suriye'deki saldırının kimyasal silah kullanımı yasaklayan Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin "kabul edilemez" bir ihlali olduğunu ve Suriye halkının uzun süredir kimyasal saldırıların kurbanı olduğunu vurguladı.