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Fransa'dan ABD'ye çağrı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımların Fransız ve AB şirketlerine uygulanmaması çağrısı yaptı.

Fransa'dan ABD'ye çağrı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımların Fransız ve AB şirketlerine uygulanmaması çağrısı yaptı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:27
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Fransa'dan ABD'ye çağrı

Fransa, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası yürürlüğe konulacak yeni yaptırımların Fransız ve AB şirketlerine uygulanmaması çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan anlaşmanın halen geçerli olduğu belirtilerek ABD'nin anlaşmadan çekilme kararının üzüntü verici olduğu, Fransa'nın bu kararı desteklemediği ve anlaşmaya imza koyan tüm taraflar gibi İran ile ticari ilişkileri geliştirmeye devam edeceği vurgulandı.

Fransa'nın yeni yaptırımları reddettiği belirtilen açıklamada, "ABD yönetiminden, yeni yaptırımların nükleer anlaşma çerçevesinde İran ile ticari ilişkileri sürdüren veya burada yatırım yapan Fransız ve Avrupalı şirketlere uygulanmamasını istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fransa'nın kendi şirketlerini korumaya devam edeceği vurgulanan açıklamada ayrıca Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in, İran'da ticari faaliyette bulunan Fransız şirketleriyle toplantı yapacağı, ardından da Brüksel'e giderek Alman, İngiliz ve İranlı mevkidaşı ile bir araya geleceği bildirildi.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya, İsviçre'deki uzun müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarının kontrol altına alınmasına dair bir anlaşma yapmış ve bu anlaşma Ocak 2016'ta yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldığını duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaABDİran
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