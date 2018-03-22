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Fransa'da Türklere ait market kundaklandı

Fransa'nın Grenoble kentinde önceki gece Türklere ait bir markette kundaklama sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da Türklere ait market kundaklandı

Fransa'nın Grenoble kentinde önceki gece Türklere ait bir markette kundaklama sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

22 Mart 2018 Perşembe 15:39
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Fransa'da Türklere ait market kundaklandı

Yerel La Dauphine gazetesinde yer alan bilgilere göre, gece yarısından hemen sonra, Grenoble'da bulunan Uğur Market'te yangın çıktı. 

Haberde, güvenlik kameralarının markete bir kundaklama girişimini tesbit ettiği ve olay yerine çağrılan polis ve itfaiyenin müdahalesi sonrası yangının söndürüldüğü, alevlerin sıçradığı yan dükkanda olduğu tesbit edilen bir kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Mağazada uyuduğu tespit edilen bu kişinin, kaldırıldığı hastanede bugün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

"Kundaklama sonucu çıktı"

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Özgür Çakar, dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği anlaşılan bu kişinin Türk vatandaşı olmadığının öğrenildiğini söyledi.

Çakar ayrıca, yangının kundaklama sonucu çıktığının kesinleştiği bilgisini verdi. Yangında 8 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Marketin yangında büyük hasar gördüğü, itfaiye ekiplerinin sabah 06.00'ya kadar süren çalışmaları sonucu market ve çevresindeki binaların güvenli hale getirildiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yerel La DauphineFransaGrenobleUğur Market
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