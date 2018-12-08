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Fransa'da Trump'ı istiyoruz sloganları atıyorlar

ABD Başkanı Trump: Fransa'da Trump'ı istiyoruz sloganları atıyorlar

Fransa'da Trump'ı istiyoruz sloganları atıyorlar

ABD Başkanı Trump: Fransa'da Trump'ı istiyoruz sloganları atıyorlar

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:07
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Fransa'da Trump'ı istiyoruz sloganları atıyorlar

ABD Başkanı Trump, Fransa'daki gösterilere ilişkin, "İnsanlar çevreyi korumak adına üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' sloganları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın her yerinde protestolar ve kargaşanın hüküm sürdüğünü yazdı.

Paris Anlaşması'nın Paris için pek de işe yaramadığını ve Fransa'nın her yerinde protestolar ve kargaşa olduğunu belirten Trump, "İnsanlar, çevreyi korumak adına üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' sloganları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan gösteriler, son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan vergileri düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Trump, Haziran 2017'de, ülkesini iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen Paris Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Abd BaşkanıDonald Trump
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