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Fransa'da sel can aldı

Ülkenin orta kesimleri ve kuzeybatısında etkili olan aşırı yağışların neden olduğu selde bir kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da sel can aldı

Ülkenin orta kesimleri ve kuzeybatısında etkili olan aşırı yağışların neden olduğu selde bir kişi hayatını kaybetti.

05 Haziran 2018 Salı 11:44
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Fransa'da sel can aldı

Fransa'nın orta kesimleri ve kuzeybatısında etkili olan aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle çok sayıda yolun ulaşıma kapandığı, birçok şehirde su baskınları yaşanırken bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin orta kesimleri ve kuzeybatısında fırtına ve aşırı yağışlar nedeniyle 16 bölgede turuncu alarm verildiğini açıkladı.

Aşırı yağış nedeniyle ülkede çok sayıda kentte su baskınları yaşanırken Piseux kentinde 37 yaşındaki bir kişi, su dolan aracının içinde boğuldu.

Selden en çok etkilenen şehirlerden kuzeydeki Morlaix'da konut ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etme çalışmaları gün boyu sürdü.

Aşırı yağış ve toprak kayması nedeniyle ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı sağlayan A36 otoyolu, Mulhouse-Belfort arasında trafiğe kapatıldı.

Başkent Paris ve çevresinde çok sayıda karayolu yağışlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi, sabah saatlerinden itibaren bölgede kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu.

Paris'in kuzeyindeki Eure bölgesinde bugün ve yarın şiddetli fırtına ve aşırı yağış beklendiği, bu nedenle bölgede su baskını tehlikesine karşı turuncu alarm verildiği duyuruldu.

Turuncu alarm, Fransa'da doğal afet seviyesi olan kırmızı alarmın bir alt derecesi olarak veriliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fransa
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