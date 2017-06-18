Fransa'da seçimin ikinci turu başladı

Fransa'da genel seçimin ikinci turu için halk sandık başında. Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin kurduğu ittifakın seçimden zaferle çıkması bekleniyor.

Fransa'da genel seçimin ikinci turu için halk sandık başına gitmeye başladı.

Ülkenin ana kara topraklarında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemlerinde seçmenler, 11 Haziran'daki ilk turda bölgelerindeki seçmen sayısının yüzde 12,5 ve üzerinde oy alan adaylar, bu oranın geçilmediği seçim bölgelerinde ise en çok oyu alan iki aday arasında tercihini yapacak.

Seçimde, bir bölgede en çok oyu alan milletvekili 577 üyeli Ulusal Meclise girecek.

Milletvekili genel seçiminde Fransa'nın ana kara topraklarında yaklaşık 46 milyon, denizaşırı topraklarında 1,3 milyon seçmen tercihini ortaya koyacak.

Olağanüstü hal altında düzenlenecek seçimlerde yaklaşık 69 bin oy kullanma merkezinde 50 bine yakın polis, jandarma ve asker görev yapacak.

Fransa'nın ana kara topraklarında oy verme işlemi, küçük şehirlerde 18.00'de, büyük şehirlerde ise 20.00'de sona erecek. Oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda değişebilecek.

Macron'un hareketi önde

Meclis çoğunluğunun 289 milletvekili ile sağlandığı ülkede, İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ilk turda oyların yüzde 32,32'sini alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (REM) ile Demokrasi Hareketi (MODEM) ittifakı, 390 ila 430 milletvekilliğini kazanarak çoğunluğu elde etme şansına sahip.

İlk tur sonuçlarına göre, seçmenlerin yüzde 21,56 oyunu alan merkez sağ Cumhuriyetçi Parti (LR) liderliğindeki ittifakın milletvekili sayısı 85-125'te kalırken, Sosyalist Parti (PS) liderliğindeki ittifak ancak yüzde 9,51 oy oranıyla 22-32 milletvekili çıkarabiliyor.

Öte yandan Ulusal Mecliste aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisini (FN) ilk turda aldığı yüzde 13,20 oy oranıyla yalnızca 5 ila 15 milletvekilinin, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa hareketini ise yine ilk turdaki yüzde 11,02 oy oranı ile 11 ila 21 milletvekilinin temsil etmesi bekleniyor.

Seçimin sonucunda Ulusal Meclisteki milletvekillerinin önemli bir çoğunluğunun yenileneceği tahmin ediliyor.