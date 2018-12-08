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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te "sarı yelekliler"in gösterileri başladı.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te "sarı yelekliler"in gösterileri başladı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:34
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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri başladı

PARİS

"Sarı yelekliler", başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor. 

Geçen haftaki şiddet olayların tekrarlanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Ülke genelinde 89 bin polis görevlendirildi. Paris'i ise 8 bin polis ile 12 zırhlı araç koruyor.

Eylemciler, Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'ne gelmeye başladı. Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin veriyor.

"Sarı yelekliler"in Paris'te düzenleyeceği gösterilerden önce 121 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü, 32 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin üst aramasında çekiç ve taş bulunduğu ifade edildi.

Paris'te hayat durdu 
Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe duyuyor.

Bu nedenle Champs-Elysees Caddesi'nde mağaza ve restoranlar kepenkleri indirdi. 

Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapalı. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi. 

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da kapalı kalmaya devam edecek.

Paris'teki eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattı durdurulurken, Champs-Elysees Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapalı olacak.

Protestolar
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. 

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterilere devam edeceğini duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaSarı YelekliGösteriönce Vatan
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