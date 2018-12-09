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Fransa'da protestoların bilançosu ağır oldu

Fransa'da protestoların bilançosu ağır oldu

Fransa'da protestoların bilançosu ağır oldu

Fransa'da protestoların bilançosu ağır oldu

09 Aralık 2018 Pazar 19:30
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Fransa'da protestoların bilançosu ağır oldu

Fransa'da sarı yeleklilerin ülke genelinde düzenlendikleri gösterilere 136 bin kişinin katıldığı, çıkan olaylarda 1220 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, sarı yeleklilerin 8 Aralık Cumartesi günkü gösterilerinde 136 bin kişi yer aldı. 

Fransa'daki gösterilerde 17'si polis 118 kişi yaralandı

Gösterilerde çıkan olaylarda bin 723 kişi karakollara götürülürken, bin 220 kişi gözaltına alındı.

Sarı yelekliler, hükümetin iptal çağrılarına ve akaryakıt zamlarının gelecek yıl için kaldırılmasına ilişkin açıklamalarına rağmen başta Paris olmak üzere ülke çapında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin siyasi ve ekonomik politikalarına karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla sokaklara dökülmüştü.

Champs-Elysees Caddesi'nde toplanana eylemciler, "Macron istifa" sloganları atmış, polisle zaman zaman gergin anlar yaşamıştı. Göstericiler, öğle saatlerinde güvenlik görevlilerinin itidal çağrılarına rağmen civardaki caddelere girerek ara sokaklarda polise taş ve şişe fırlatmış, çok sayıda aracı ateşe vermişti. Polisle sarı yeleklilerin zaman zaman gergin anlar yaşadığı caddelere tansiyonun yükselmesiyle takviye zırhlı polis araçları sevk edilmişti. Republique ve Opera gibi farklı noktalarda da eylem yapan göstericiler, birçok mağazayı yağmalamış ve çevreye zarar vermişti.

Ülkenin birçok kentindeki gösteriler nedeniyle çok sayıda cadde trafiğe kapatılmıştı. Protestolar nedeniyle Paris'te hayat durmuştu.

Protestoların nedeni

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaFransa Protesto
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