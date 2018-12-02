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Fransa'da protestolar sürüyor

Fransa'da akaryakıt zammı protestoları sürüyor

Fransa'da protestolar sürüyor

Fransa'da akaryakıt zammı protestoları sürüyor

02 Aralık 2018 Pazar 12:14
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Fransa'da protestolar sürüyor

İki haftadır akaryakıt zamlarını protesto eden eylemciler, başkent Paris ve diğer birçok kentte gösteri düzenliyor. Polis, eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken, başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanan ve şiddet olayları başlatan "sarı yeleklilere" polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

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İki haftadır hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteri düzenliyor. 

Eylemciler, sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplandı. Polis, Champs-Elysees Caddesi'ne girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahale etti.

Eylemciler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonlarını ateşe verirken, polislere taş ve şişe fırlattı. Paris sokaklarında ayrıca sık aralıklarla ses bombaları patladı.

Ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı ve 9'u hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'da son bir yılda motorin fiyatları yüzde 20'den fazla artış gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ProtestoFransaFransa Protesto
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